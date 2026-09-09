Jesús Castilla: "Ya se han aplicado medidas de control y no hay nuevos casos de Legionella"

Un brote de Legionella en Burlada y Villava ha causado 34 casos de esta enfermedad, de los cuales 31 han requerido ingreso hospitalario. El Instituto Navarro de Salud Pública afirma que está detenido el foco que provocó la dispersión de los aerosoles con la bacteria.

Al haber un número elevado de afectados los posibles focos quedaban reducidos a instalaciones de refrigeración de un tamaño considerable, ya que se descartó en seguida que proviniera de agua de consumo. A falta de analizar las muestras obtenidas de cinco torres de refrigeración se han clausurado todas ellas, lo que permite a Salud Pública afirmar que el foco tiene que estar detenido. Así lo explica en La Brújula de Navarra Jesús Castilla, Jefe de Enfermedades Transmisibles del INSL, quien confirma que se han detenido los nuevos casos.

El clima de este verano ha podido favorecer la dispersión de aerosoles al funcionar a pleno rendimiento las torres de refrigeración. Por otro lado, la sospecha de los sanitarios que tratan a las personas con síntomas es importante para realizar las pruebas que confirman el positivo en Legionella, una bacteria que provoca neumonías atípicas y que puede ser grave en personas mayores o con otras complicaciones médicas. Una vez diagnosticada su comunicación es obligatoria y automática, lo que permitió detectar que había un brote en la Comarca de Pamplona.