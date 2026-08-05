Navarra se ofrece a acoger menores de Ceuta

El Gobierno de Navarra ha trasladado a la Ciudad Autónoma de Ceuta su disposición a participar en la acogida de menores no acompañados tras la reciente llegada masiva de personas procedentes de Marruecos y ha instado al conjunto de las comunidades autónomas a cumplir el mecanismo de reparto acordado entre administraciones. La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha trasladado al consejero competente de la Ciudad Autónoma de Ceuta la disposición del Gobierno de Navarra para contribuir, desde los acuerdos adoptados y el mecanismo de reparto establecido, la solidaridad y la corresponsabilidad institucional, a la atención de los niños, niñas y adolescentes que permanecen en la ciudad autónoma tras la reciente llegada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos

Navarra y acogida CCAA

En declaraciones a Onda Cero la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha incidido en que "frente a la negativa expresada por algunos gobiernos autonómicos a participar en la acogida de estos menores Navarra reitera su compromiso con una respuesta coordinada entre todas las comunidades autónomas" a la par que ha recordado que desde el año pasado existe "un mecanismo de respuesta y reparto obligatorio basada en principios de, equidad, solidaridad y protección del interés superior de los menores". Maeztu ha recordado a las comunidades autónomas que han manifestado su rechazo a participar en la acogida de menores que "constituye una obligación en base al cumplimiento de la ley y de los acuerdos adoptados entre las administraciones públicas".

Recursos disponibles

En ese sentido aclara que "ninguna administración puede situarse al margen de la ley ni eludir las responsabilidades que derivan de ella" y que "la solidaridad entre territorios no puede ser una opción que dependa de la voluntad política de cada gobierno" Navarra, cuyos recursos a día de hoy "no están tensionados" y están en disposición de acoger a menores, "cumplirá con sus obligaciones" finaliza Maeztu.