Nanoanticuerpos: la apuesta de Nanogrow Biotech para abrir nuevas vías en el tratamiento de enfermedades inflamatorias

En el Espacio CEIN hoy nos hemos fijado en Más de uno Pamplona en Nanogrow Biotech, una startup biotecnológica instalada en el vivero de innovación de CEIN en Noáin desde diciembre de 2024, que trabaja en el desarrollo de medicamentos biológicos localizados para tratar enfermedades inflamatorias e inmunomediadas, como la psoriasis o la dermatitis atópica. Su principal innovación reside en el uso de nanoanticuerpos, unas moléculas derivadas de los anticuerpos de los camélidos —llamas, alpacas y vicuñas— que son hasta diez veces más pequeñas que los anticuerpos convencionales, además de más estables y económicas de producir. Estas características permiten explorar nuevas formas de administración, como cremas o cápsulas orales, y mejorar la llegada del tratamiento a los tejidos afectados.

La compañía, nacida en Uruguay, trabaja en dos líneas de desarrollo: una dirigida a la medicina humana y otra a la veterinaria. En esta última, prepara su primer producto para tratar la dermatitis atópica en perros, con la previsión de llegar al mercado a finales de 2028. En el ámbito humano, cuenta con varios candidatos terapéuticos y avanza hacia las fases preclínicas regulatorias. Entre las posibles indicaciones de su principal candidato figuran la dermatitis atópica y la enfermedad inflamatoria intestinal.

Para impulsar esta investigación, Nanogrow está cerrando una ronda de financiación de cinco millones de dólares, destinada a afrontar los costosos estudios preclínicos. La apuesta por la veterinaria permite, además, diversificar el modelo de negocio mediante acuerdos de codesarrollo con compañías farmacéuticas.

La cofundadora y directora científica, Lucía Vanrell, destaca el papel de Navarra en el desarrollo de la empresa. Su ecosistema biomédico, la colaboración con centros de investigación y hospitales y la experiencia en ensayos clínicos fueron determinantes para trasladar aquí el proyecto. También subraya el respaldo de CEIN, que les proporciona espacio, asesoramiento, contactos con inversores y empresas farmacéuticas, así como acceso a talento universitario. Un apoyo que considera fundamental para hacer crecer una startup que busca transformar el desarrollo y la administración de tratamientos biológicos.