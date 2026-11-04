María Ángeles Espinosa, presidenta de Unicef España: «La protección de la infancia debería ser una causa incuestionable para toda la ciudadanía».

María Ángeles Espinosa, presidenta de UNICEF España desde el pasado mes de enero, ha repasado en Más de Uno Pamplona los principales desafíos que afronta la infancia en España y ha reclamado un compromiso político estable para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Espinosa ha señalado cuatro grandes preocupaciones: las elevadas tasas de pobreza infantil, el empeoramiento de la salud mental de los menores, el uso inadecuado y excesivo de las tecnologías y las redes sociales, y la protección de los niños y niñas más vulnerables, especialmente los menores migrantes no acompañados y quienes sufren situaciones de violencia.

Ante este escenario, UNICEF plantea siete retos prioritarios que deberían incorporarse a los programas electorales. Entre las medidas más urgentes, su presidenta ha destacado la puesta en marcha de una prestación universal y progresiva a la crianza, así como ayudas y deducciones fiscales relacionadas con la vivienda, cuyo coste supone un factor añadido de riesgo de pobreza para muchas familias.

También ha reclamado la aprobación de una ley de derechos digitales acompañada de un plan estatal contra la violencia en este entorno. En materia de salud mental, ha defendido el impulso de unidades móviles que permitan ofrecer una atención más rápida ante el colapso de los servicios especializados y las listas de espera. A ello ha sumado el fortalecimiento de la figura del coordinador de bienestar y protección en los centros educativos y de las unidades multidisciplinares de atención a la infancia.

Espinosa ha insistido, además, en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado por la infancia y la educación que garantice unos mínimos comunes en salud, protección y enseñanza, al margen de los cambios de gobierno.

En relación con Navarra, ha valorado la colaboración con el Ejecutivo foral, al que ha definido como un aliado estratégico de UNICEF. Ha destacado especialmente su apoyo a la cooperación internacional, el bienestar digital y la participación infantil, con iniciativas como el Consejo Autonómico de Infancia y Adolescencia.