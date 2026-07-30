Maider Gabilondo: "Los conflictos son hoy la principal causa de las emergencias que sufren los niños"

UNICEF cerró 2025 con la mayor actividad humanitaria de su historia, al intervenir en 414 situaciones de emergencia en 101 países, según ha destacado en Onda Cero Pamplona la coordinadora de UNICEF Comité Navarra, Maider Gabilondo, durante la presentación de la memoria anual de la organización.

Gabilondo ha explicado que los conflictos armados se han convertido en la principal causa de las emergencias que afectan a la infancia, por delante incluso de las catástrofes naturales. Ha citado como ejemplos Gaza, Sudán, Ucrania, Afganistán, Haití o Chad, y ha recordado que las guerras no solo provocan víctimas mortales, sino también graves secuelas físicas, psicológicas y educativas. En este sentido, ha subrayado la importancia de mantener escuelas y espacios seguros para que los menores puedan recuperar cierta normalidad.

Entre los datos más destacados del ejercicio, ha señalado que UNICEF distribuyó 3.200 millones de dosis de vacunas y contribuyó a inmunizar a 18 millones de niños contra el sarampión, además de impulsar campañas frente a otras enfermedades prevenibles gracias a una red logística internacional.

La organización también desarrolla proyectos en España. Gabilondo ha alertado del aumento de la pobreza infantil, recordando que sigue creciendo entre los menores de 18 años y destacando iniciativas educativas para dar a conocer los derechos de la infancia. Además, ha puesto en valor un estudio realizado con más de 100.000 niños y adolescentes sobre el uso de la tecnología, que ha servido para impulsar la campaña a favor de un algoritmo más seguro para los menores.

La coordinadora de UNICEF en Navarra ha agradecido el respaldo de los 6.891 socios navarros, así como el de empresas, instituciones y entidades colaboradoras. Ha recordado que aportaciones relativamente pequeñas permiten financiar actuaciones de gran impacto, como vacunar a cientos de niños, tratar casos de desnutrición o garantizar el acceso al agua potable. Finalmente, ha animado a consultar la memoria completa de 2025 en la página web de UNICEF para conocer con detalle los resultados alcanzados.