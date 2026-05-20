Kike Barja: "Tendrán que matarnos para quitarnos la Primera División"

Kike Barja ha enviado hoy varios mensajes claros a la afición y al osasunismo al término del entrenamiento. Ha comparecido en el estadio del Sadar tras la sesión a puerta cerrada para asegurar que el equipo está absolutamente concienciado de lo que hay en juego y es plenamente capaz de ganar en Getafe y demostrar lo que hay en juego: la permanencia en Primera División.

El canterano rojillo ha reconocido la responsabilidad que tienen los futbolistas en la situación que se ha generado, habiendo perdido los últimos cuatro encuentros de forma consecutiva y dependiendo de la última jornada para salvarse frente a un rival que jugará en su estadio por Europa y sin afición rojilla en las gradas por las obras del Coliseum Alfonso Pérez de Getafe. Pero también ha dado normalidad a su análisis recordando que el deporte tiene estas circunstancias y que ellos están centrados en hacer un buen partido frente al conjunto de Bordalás, al que deben igualar en las artes del juego que emplean para obtener algo positivo.

Barja ha asegurado que su mentalidad respecto a lo que hay en juego, la permanencia, es total: "Tienen que matarnos para robarnos el tesoro que es la Primera División", ha afirmado, señalando que el equipo se dejará todo en el intento. Preguntado por cómo está Víctor Muñoz ha elogiado la predisposición del joven extremo rojillo, que en opinión de Barja ha arriesgado su participación en el Mundial con España por jugar el pasado domingo frente al Espanyol.

Escucha aquí las declaraciones de Kike Barja tras la sesión de entrenamiento contando además cómo analizan los futbolistas los encuentros cuando acaban y su compromiso con el club y el objetico único y principal, salvar la categoría de la Primera División.