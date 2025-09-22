Joxe Abaurrea espera que en 2026 se produzca el derribo de la antigua ikastola Jaso

El concejal de Urbanismo, Joxe Abaurrea, espera que en 2026 pueda producirse el derribo de la antigua ikastola Jaso. Abaurrea cree que debería ser Gobierno de Navarra el que asuma la tramitación del derribo y apelaba a la justicia para tratar de poner fin cuanto antes a unos conflictos que se repiten a diario y que ponen en peligro no solo a los que ocupan el lugar, sino también a los vecinos de Etxabakoitz.

NUEVOS INCIDENTES

Todo ello después de un nuevo incidente este fin de semana. Dos personas fueron detenidas por agredir a un varón al que ya habían atacado previamente. Presentaba un corte profundo en un brazo y denunció a los autores, que fueron detenidos por lesiones y quebrantar una orden de alejamiento a las dos horas de haber sido impuesta por el juzgado. Ambos no podían acercarse a él porque el día anterior le hirieron en la cara, sufrió cortes en un brazo y le robaron el móvil, dinero y la medicación. Después le rociaron de gasolina el colchón en el que dormía y le prendieron fuego aunque no sufrió quemaduras