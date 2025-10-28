Joaquín Canalejo: "La deuda de Osasuna es alta pero está bien estructurada"

Joaquín Canalejo, voz autorizada en el osasunismo en aspectos económicos, cree que la dinámica del fútbol está llevando a Osasuna a otra etapa de crecimiento obligado. Después de afrontar y pagar los 22 millones de euros que costó la remodelación del Sadar y que ya están dando contrapartidas en forma de más ingresos por socios y arrendamiento de locales, el club está inmerso ahora en una inversión similar en las instalaciones de Tajonar.

Osasuna ha comprado ya algo más de la mitad del terreno que un día fue suyo y cedió al Gobierno de Navarra junto con el estadio para cancelar y reestructurar su deuda. Ahora Osasuna genera 31 millones de euros de manera directa para la Hacienda Foral a través de IVA, IRPF y Seguridad Social. Además está recomprando patrimonio e invirtiendo en modernizar Tajonar construyendo nuevos campos de fútbol, un pequeño estadio para los partidos del Promesas y el Femenino y nuevas instalaciones de oficinas a las que se trasladará casi toda la actividad que actualmente se desarrolla en El Sadar.

El dinero de CVC se ha empleado tanto en la amortización anticipada de las obras del Sadar como en la recompra y primera parte del coste de las obras de Tajonar. Y Tajonar es muy necesario para formar futbolistas toda vez que con ingresos por traspasos como los 8 millones de David García el ejercicio se saldó con algo más de cien mil euros más de ingresos que de gastos, y con el traspaso de 12 millones de Areso al Athletic la temporada 25-26 prevé un beneficio de dos millones de euros.

Joaquín Canalejo se detiene en explicar cómo son a día de hoy los ingresos, los gastos, el patrimonio y la deuda de Osasuna. En este capítulo la considera bien estructurada por ser el grueso de la misma, 44 millones, correspondientes al préstamo participativo de CVC que debe devolverse en 30 años. Los otros 16 millones de deuda apenas incluyen préstamos antiguos, que se han mantenido sin amortizar por tener unas condiciones más ventajosas que las existentes en la actualidad.

Cuando se conozcan en detalle las partidas del presupuesto de la temporada 25-26 Canalejo volverá a explicar antes de la Asamblea las cifras actuales en las que se mueve el club, con el decimocuarto límite salarial para invertir en plantilla de los 20 equipos de la liga y sin posibilidad de recurrir a ampliaciones de capital para invertir en crecimiento.