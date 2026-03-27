Javier Remírez: “Navarra está en el momento institucional más fuerte de su historia”

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha repasado en Onda Cero la actualidad política, económica y social de la comunidad, destacando la estabilidad del Ejecutivo foral en la recta final de la legislatura. Tras su regreso desde el Senado, Remírez asegura haber asumido el cargo por “vocación de servicio público” y con el objetivo de reforzar la coordinación interna del Gobierno y mejorar la comunicación con la ciudadanía.

En este sentido, ha subrayado la importancia de trasladar la acción del Ejecutivo “con palabras sencillas”, en un contexto marcado por la sobreinformación y la desinformación. Según ha explicado, el Gobierno está centrado en el crecimiento económico, el empleo, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Remírez ha defendido la estabilidad política de Navarra frente a un clima nacional e internacional “convulso”, poniendo en valor la capacidad de los gobiernos de coalición para gestionar la pluralidad. Ha insistido en que Navarra es “tierra de pacto” y que la cesión entre partidos forma parte esencial del funcionamiento democrático. Asimismo, ha restado importancia a las críticas por los acuerdos con EH Bildu, asegurando que la sociedad navarra “está en otra pantalla” y centrada en políticas útiles.

En relación con el debate sobre la transitoria cuarta de la Constitución, ha rechazado su derogación y ha afirmado que los planteamientos “anexionistas” pertenecen al pasado. A su juicio, Navarra vive una etapa de fortaleza institucional, con relaciones “de igual a igual” con el Estado y las comunidades vecinas.

Sobre la polémica por el llamado “caso Cerdán”, Remírez ha sido tajante al afirmar que “en Navarra no hay ningún caso de corrupción”, subrayando que ninguna actuación del Gobierno ha sido investigada judicialmente. Ha defendido la actuación del Ejecutivo y ha acusado a la oposición de tratar de generar sospechas sin base para ocultar la falta de proyecto político.

En el ámbito económico, ha anunciado un paquete demedidas fiscales para paliar el impacto de la situación internacional, especialmente en sectores como el transporte, la agricultura o la industria. También ha abordado el debate sobre el salario mínimo, recordando su incremento en los últimos años y apostando por acuerdos entre patronal y sindicatos en Navarra.

En materia social, ha mostrado preocupación por la siniestralidad laboral, calificando de “inadmisibles” las cifras, aunque ha señalado que existe una cultura preventiva consolidada. En igualdad, ha defendido el refuerzo de los mecanismos contra la violencia de género y ha alertado de una “involución” en determinados discursos, especialmente entre jóvenes.

Finalmente, ha identificado la vivienda como uno de los principales retos de la comunidad, junto a la necesidad de garantizar que el crecimiento económico llegue a toda la ciudadanía. También ha reconocido la preocupación por el desapego hacia la política, apostando por reforzar la transparencia y la utilidad de las instituciones para recuperar la confianza social.