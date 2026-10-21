Íñigo Virto: "Lo relativo al clima no es solo para gente de ciencias, afecta a muchos perfiles profesionales"

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) es uno de los centros docentes que está participando en la II Semana del Clima de Navarra, un programa de actividades de información, sensibilización y propuestas de acción que se articulan alrededor del Día Internacional contra el Cambio Climático que se celebra el sábado 24 de octubre y de la que forman parte 34 entidades, un 70% más que en la primera edición.

En esta entrevista en La Brújula de Navarra el catedrático e investigador de la UPNA Íñigo Virto reflexiona sobre el papel que las universidades en general y la Universidad Pública de Navarra en particular desempeñan en la sociedad en la información y formación respecto al Clima y el Medio Ambiente. De hecho, la acción formativa del centro con los jóvenes que estudian en él es clave para leer e interpretar el presente y el futuro próximo que tendrá la sociedad y el planeta entero. En ese sentido Virto explica que los estudiantes universitarios actuales forman, como la propia sociedad, un grupo heterogéneo, por lo que no se puede definir en concreto qué actitud tienen los jóvenes actuales frente al Medio Ambiente, el Clima, el cambio climático y su actitud y responsabilidad al respecto, que en muchos aspectos no difiere de la del resto de la sociedad.

Sí que destaca la relevancia de otro de los campos que abarca la Universidad, la investigación, en el conocimiento del medio que nos rodea. La UPNA trabaja en diferentes proyectos relacionados, por ejemplo, con la agricultura y el medio ambiente, pero Virto pone de relieve que no debemos pensar que solo "la gente de ciencias" se ve afectada por el cambio climático: las cuestiones relativas al medio que nos rodea y su transformación afectan a diferentes perfiles estudiantiles y profesionales.

La UPNA participa activamente en la II Semana del Clima organizando varias de las actividades que conforman el programa y adaptándolas al ejercicio universitario del curso lectivo. Todas las actividades que se van a llevar a cabo se encuentran recogidas en la web www.semanadelclimadenavarra.es