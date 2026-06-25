Indignación entre pacientes del HUN por temperaturas de hasta 32 grados en las habitaciones de algunas áreas

El calor ofrece un leve respiro a partir de esta tarde y ya se nota en los hospitales, donde ayer varios pacientes de maternidad y geriatría pidieron el alta voluntaria bajo su responsabilidad por las altas temperaturas de habitaciones sin aire acondicionado. El personal sanitario decidió trasladar a pacientes a áreas más frescas aunque no fueran las indicadas. Es el caso del hijo de dos meses de Eneko, operado en el día de ayer: "Mi hijo está recién operado. Ayer estuvimos internados y nos tuvieron que bajar a urgencias porque le dio hasta un síncope. Que estemos sin aire acondicionado en maternal no es propio de Navarra".

Zonas climatizadas

La queja sobre la ausencia de aire en un hospital propiedad del Gobierno de Navarra cuando otros edificios oficiales sí lo tienen se repite, no solo entre los enfermos ingresados y sus familiares sino entre el personal sanitario. Los usuarios han llevado estos días sus propios ventiladores a las habitaciones del hospital universitario para tratar de paliar temperaturas que han llegado a 30 grados en las habitaciones. Uno de los afectados hablaba de infierno con las altas temperaturas: "Las propias enfermeras te dicen que hay que poner aire porque es morirse. Hay pasillos en los que la situación es mejor, no sé si es porque sale el aire de las consultas o porque se mantiene, pero donde no hay es un infierno. Y, si encima una persona está fastidiada, es un infierno". Una cuestión que han denunciado las centrales sindicales, entre ellas el sindicato de enfermería SATSE, quien ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a centros sanitarios en ocho comunidades autónomas, incluida Navarra, por el calor extremo.