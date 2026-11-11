Iñaki Montes: "El tenis profesional es de una exigencia impresionante"

El tenista navarro Iñaki Montes se está labrando una carrera profesional que comenzó con la decisión de irse a estudiar y jugar a Estados Unidos. Allí compaginó la carrera universitaria con la competición en los Virginia Cavaliers, el equipo de la Universidad de Virginia. Ganaron dos veces el campeonato nacional por equipos de la NCAA (2022 y 2023) y al terminar esa etapa Iñaki empezó a jugar los torneos ITF, los "Futures". Ahora ya está compitiendo en los del siguiente escalón, los Challenger, justo por debajo de los torneos ATP.

En 2025 quedó Campeón de España Absoluto, un triunfo que no desmerece el hecho de que faltara alguno de los tenistas españoles de más nivel: "Fue una alegría tremenda, no me lo esperaba. No me quiero quitar méritos y es un logro importante en mi carrera pero faltaban otros jugadores, es el mes para hacer cambios en la preparación y la manera de jugar". Dos finales jugadas en Torneos Challenger le han llevado ahora hasta el puesto 175 del ranking ATP y el derecho a jugar la fase previa del Abierto de Australia.

Su carrera tiene más componentes navarros: Iñaki Montes entrena con Iker Aguirre y M3 Tennis Team. Han hecho un buen tándem: "Estamos muy contentos del equipo que hemos hecho y del proyecto que tenemos" asegura en esta entrevista en Radioestadio Navarra Iñaki Montes. Ahora afronta una pretemporada que le llevará a empezar la competición en esa fase previa del Open de Australia que afronta "más que con nervios con ilusión. La única expectativa es ir allí y disfrutar, entrenar y absorber de los mejores". En ello está.