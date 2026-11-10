Ibon Martín presenta 'Bajamar', un thriller que convierte Lekeitio en escenario de un crimen y una reflexión sobre el turismo

El escritor Ibon Martín ha presentado hoy en Más de uno Pamplona su última novela, "Bajamar", un thriller de casi 500 páginas que supone también el inicio de una nueva etapa literaria para el autor, después de cuatro libros protagonizados por la inspectora Ane Cestero. En esta ocasión, Martín apuesta por construir un personaje desde cero: Jon Aguirre, un médico de familia que acaba de llegar a Lekeitio y que se verá envuelto en una investigación criminal.

La historia arranca con la muerte de Lea Alzaga, una influencer que defendía el turismo sostenible. Aunque la policía y el forense consideran que se trata de una caída accidental, el protagonista sospecha que está ante un asesinato y decide investigar por su cuenta, una decisión que le llevará a meterse en numerosos problemas.

Lekeitio y su entorno adquieren un protagonismo especial en la novela. El autor busca que el lector pueda sentir, oler y escuchar el paisaje: el salitre, las marismas cuando baja la marea, las gaviotas o el sonido de los barcos. La historia recorre también otros rincones del entorno del río Lea, como la ferrería de Bengolea o el monte Otoio.

Pero Bajamar va más allá del misterio. Martín introduce una reflexión sobre la masificación turística y el deterioro de algunos de los espacios naturales y localidades más queridos. El escritor pone como ejemplos lugares como Las Bardenas o la Selva de Irati, que también sufren la presión de un turismo cada vez más intenso. Reconoce, además, la contradicción de publicar una novela que puede atraer visitantes a un lugar cuya masificación cuestiona.

La culpa, la dificultad de perdonarse y las segundas oportunidades completan el trasfondo de una historia que invita a comprender a los personajes y sus circunstancias. Con 90 capítulos breves, Ibon Martín busca mantener al lector en vilo desde la primera página.