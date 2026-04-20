Helixnorth, drones con sello navarro

Hoy en La Brújula de Navarra nos acercamos a una de las empresas navarras que está liderando el desarrollo tecnológico en un sector en plena expansión: el de los drones. Hablamos de Helixnorth, compañía especializada en el diseño y fabricación de sistemas aéreos no tripulados, que trabaja desde Navarra para clientes de múltiples sectores: desde la industria y la logística hasta la seguridad, la inspección y los servicios medioambientales.

Para conocer mejor su labor y entender hacia dónde va un mercado cada vez más estratégico, hablamos con Alain Zabalegui, responsable de Helixnorth, que nos explica el trabajo y los productos que realizan en la empresa.

AIN, la Asociación de la Industria Navarra, acompaña desde hace más de cinco décadas al tejido industrial de nuestra Comunidad y, en el camino, ha aprendido la importancia de la colaboración, la necesidad de la innovación y la excelencia. Sin embargo, aunque todo cambie, su mayor valor siguen siendo las personas, que hacen posible este compromiso cada día.

AIN es una asociación privada que, a través de su conocimiento especializado en gestión y tecnología, fomenta la colaboración y la mejora de la posición competitiva de la industria y el entorno, para ser el referente en el desarrollo y mejora de la competitividad de las empresas industriales navarras.