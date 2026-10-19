Hablamos con Rubén Flamarique, impulsor del proyecto Suelo Activo, premiado por Tierra de Oportunidades

En toda la Navarra rural, en la presente edición, se han presentado 32 candidaturas que han sido. valoradas por un comité de evaluación formado por personal técnico de los Grupos de Acción Local y representantes de CaixaBank. Entre otros aspectos, se han tenido en cuenta la capacidad de crecimiento y de generación de empleo, la innovación e impacto en el territorio.

Hoy conocemos más de cerca el proyecto de Rubén Flamarique, de Mendivil.

Los proyectos ganadores recibirán ayudas de 1.000 euros cada uno y accederán a ‘El Reto’, un concurso formativo de ámbito nacional, en colaboración con la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y Rural Talent, que ofrece visibilidad, acompañamiento y nuevas oportunidades de crecimiento a emprendedores rurales. Asímismo, podrán acceder a un programa de mentorización y acompañamiento personalizado, en colaboración con mentores especialistas de Voluntariado CaixaBank

Los premiados podrán optar, además, a ser uno de los proyectos presentados en la plataforma U4Impact para que un estudiante universitario realice su Trabajo de Fin de Grado (TFG) sobre algún reto de su empresa o emprendimiento. Asimismo, CaixaBank ha puesto en marcha una plataforma común, www.caixabank.es/tierradeoportunidades, que generará comunidad entre todos los emprendedores.

Por otra parte, los Grupos de Acción Local, desarrollarán entre septiembre y diciembre una serie de acciones formativas dirigidas a personas emprendedoras, tanto para las que ya tienen un negocio en marcha como para las que están trabajando una idea.

La convocatoria ha estado dirigida a emprendedores cuya actividad se desarrolle en un municipio con una población inferior a 5.000 habitantes, aunque en algunas comarcas se incluyen municipios hasta 10.000 habitantes, y que facturen menos de 300.000 euros al año.