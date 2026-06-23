El Gobierno de Navarra recomienda que no se celebren hogueras de San Juan ante el riesgo extremo de incendios

El Gobierno de Navarra recomienda expresamente que no se celebren hogueras de San Juan este martes en ningún punto de Navarra, ante la previsión de que el riesgo de incendio se mantenga en niveles muy alto o extremo en la práctica totalidad del territorio durante los próximos días. La recomendación se extiende a todo uso recreativo del fuego en exteriores, incluida la pirotecnia y las barbacoas. El Servicio de Prevención, Emergencias y Protección Civil ya había contactado con los ayuntamientos el pasado viernes para recordarles la normativa vigente, pero el empeoramiento de las previsiones meteorológicas ha llevado al Gobierno a renovar y reforzar ese llamamiento. La regulación de estas actividades en suelo urbano es competencia municipal, por lo que el Ejecutivo apela directamente a la prudencia de los consistorios para que acuerden la suspensión. Son varias las localidades que han prohibido las hogueras ante el riesgo de incendios por las altas temperaturas que se están registrando. Es el caso de Pamplona, Berriozar, Burlada, Villava, Huarte, Valle de Egüés, Valle de Elorz, Irurzun, Galar, Alsasua, Tafalla o Zizur Mayor.

Temperaturas de récord

Ola de calor que seguirá en los próximos días. Mañana, en principio, será el peor día con temperaturas que alcanzarán los 43 grados. Consecuencia de esta altas temperaturas las noches tropicales que se han vivido en varias localidades con temperaturas mínimas que no han bajado de los 20 grados. La estación del aeropuerto de Pamplona registró el lunes un récord de temperatura máxima en junio, al haber alcanzado los 41,6 grados a las seis y veinte de la tarde. Superó de esta forma al anterior dato de 41,3 de máxima absoluta del 29 de junio de 2019. Las temperaturas más altas se dieron ayer en Cáseda, con 42,6 grados, Irurita, 42,4, Bardenas Reales o Irurtzun, con 41. Por el contrario, la mínima más baja se ha dado en Isaba a las cinco menos veinte de la madrugada, con 13,8 grados, y en Navascués, con 14 grados.

Recomendaciones ante ola calor

Ante esta ola de calor que durara unos días y el calor permanente que se ha asentado en nuestras viviendas Salud ofrece una serie de consejos. En primer lugar recomienda proteger a las personas con mayor riesgo ante la alerta roja sanitaria como es el caso de personas mayores y menores de edad. La hidratación es fundamental con estas altas temperaturas ya que un calor excesivo puede provocar una respuesta fisiológica insuficiente, alterando las funciones vitales y provocando, entre otras alteraciones, calambres, agotamiento, deshidratación, piel caliente y enrojecida. En Onda Cero Estrella Miqueleiz, técnica del servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental del ISPLN, ha ofrecido recomendaciones para estas noches tropicales como " no hacer cenas copiosas, ir a la cama frescos, con ropa holgada y ligera para intentar descansar lo máximo posible". En el caso de salir a la calle Miqueleiz recuerda que debe hacerse a primera de la hora de la mañana: "