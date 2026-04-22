Obra del pintor madrileño Carlos Franco

La Feria del Toro 2026 ya tiene cartel anunciador

El pintor madrileño Carlos Franco es el autor del cartel de la 66ª Feria del Toro con una obra que yuxtapone elementos en base a la fragmentación.

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

Carlos Franco, autor del carte, con su obra
La Feria del Toro 2026 ya tiene cartel anunciador | Javier Saralegui

El pintor madrileño Carlos Franco es el autor del cartel de la Feria del Toro 2026. Ha elaborado una obra basada en la yuxtaposición de objetos, recogiendo sus recuerdos y vivencias de los sanfermines y los toros. La mezcla de imágenes ha sido una constante en la trayectoria artística del pintor.

Es el espectador de la corrida y de la obra el que recibe a un toro que viene de frente sobre una alfombra roja que en la versión del cartel se transforma en una copa de vino que recuerda, a su vez, al pañuelico de las fiestas. En este marco el toro es el protagonista principal de un cartel que incluye varias composiciones siendo cada una de ellas un cuadro en sí mismo que forma parte de un todo.

Cartel de la Feria del Toro 2026 de Carlos Franco
Cartel de la Feria del Toro 2026 de Carlos Franco | Casa de Misericordia

La primera exposición individual de Carlos Franco fue en la Sala Doncel de Pamplona en 1971. 30 años después expuso carteles de obra taurina en el Museo de Navarra. Su principal obra son los frescos de la fachada de la Real Casa de Panadería en la Plaza Mayor de Madrid.

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