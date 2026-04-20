Comienza el proceso de regularización de inmigrantes con dudas de dónde acudir y qué gestiones son necesarias

Hoy se ha iniciado la atención presencial para la regularización extraordinaria de inmigrantes. En Navarra se calcula que podrán beneficiarse de este proceso unas diez mil personas, que hoy dudaban de dónde debían dirigirse para realizar los trámites.

Las solicitudes de regularización se pueden presentar presencialmente en la Tesorería General de la Seguridad Social, en la Avenida Conde Oliveto de Pamplona, y en las oficinas de Correos. La entrega de la documentación debe hacerse tras haber obtenido una cita previa en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

También es posible presentar desde el pasado jueves la solicitud de regularización por vía telemática (si se dispone de certificado electrónico), sin necesidad de acudir presencialmente a ninguna oficina y sin cita previa.

En Navarra trabajan como entidades colaboradoras en este proceso el Colegio de Gestores Administrativos, los sindicatos UGT y CCOO, Cruz Roja, Apoyo Mutuo o Itxaropen Gune, entre otras. El Ayuntamiento de Pamplona ha abierto una oficina en la calle Zapatería 40 para atender a los solicitantes de la capital, que calcula en cinco mil, y proporcionarles en una ventanilla única toda la documentación que después deberán presentar en Correos o en la Seguridad Social.

No hay que acudir a la oficina de extranjería, que no participa de la gestión de este proceso. El procedimiento habilita que las personas que se encuentran en situación administrativa irregular en el país y los solicitantes de protección internacional puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo legal siempre que cumplan los requisitos.

En concreto, tendrán que acreditar encontrarse en el país desde antes del 1 de enero de este año y haber permanecido en España de forma ininterrumpida al menos cinco meses antes de presentar la solicitud. Deben carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público. Deben estar empadronados.

El plazo de solicitud se abrió el 16 de abril, con el inicio de la tramitación de solicitudes telemáticas y del sistema de cita previa para la vía presencial. El plazo de solicitudes para ambas vías estará abierto hasta el 30 de junio