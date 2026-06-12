El Xota descarta a Ramón Lázaro para el futuro del club

El Club Deportivo Xota defiende las gestiones que realizó con Ramón Lázaro antes de terminar la temporada. Tatono Arregui ha reconocido que aceptó su dinero dentro del proceso de búsqueda de un inversor que releve a la Junta y asegura que no tiene responsabilidad alguna en la procedencia de los fondos que transfirió Lázaro. Sí ha dejado sin respuesta congruente la pregunta de si fue ético aceptar en el Xota un dinero que era del Presidente de Ribera Navarra FS, rival en la competición del Xota.

El Presidente del Xota ha admitido que el dinero de Lázaro era la única oportunidad de pagar las nóminas de mayo sin pedir un préstamo a un banco que generara intereses. Después de tener casi 800.000 euros de deuda por la pandemia la habían reducido a 150.000, cantidad que ingresó el aún presidente de Ribera Navarra y que pueden devolver hasta el 2 de julio. Si es Lázaro el que incumple el contrato de arras el Xota se quedará el dinero.

A tenor de los acontecimientos Arregui ha afirmado que Lázaro no puede ser quien acabe dirigiendo al Xota. Esta misma mañana ha habido una reunión en Zaragoza con Jaime Aldeguer, el candidato valenciano que sigue interesado en ser el inversor final. Onda Cero ha podido saber que la cita ha sido positiva para los intereses del club de Irurzun. Queda por saber si habrá consecuencias deportivas por haber aceptado dinero del presidente de otro club durante la competición.