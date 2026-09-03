La XI Feria Navarra Ecológica convierte Noáin en punto de encuentro con la producción ecológica

La XI Feria Navarra Ecológica se celebrará los días 11, 12 y 13 de septiembre en el Parque de los Sentidos de Noáin y volverá a convertir este espacio en el principal punto de encuentro anual entre quienes producen, elaboran y defienden los alimentos ecológicos y el público navarro. Durante tres jornadas, el mercado de venta directa se combinará con gastronomía, catas, un showcooking, música en directo, talleres, propuestas de bienestar, actividades infantiles y visitas guiadas. La Feria ha sido presentada esta mañana en una rueda de prensa celebrada en el propio Parque de los Sentidos, con la participación de la presidenta de CPAEN/NNPEK, María José Arrondo; el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi; y el alcalde de Noáin,

Mikel Navarro.

Punto de encuentro

La presidenta de CPAEN/NNPEK, María José Arrondo, ha destacado que "el Parque de los Sentidos volverá a convertirse en el punto de encuentro entre el sector ecológico y la ciudadanía", en una cita que "sigue creciendo y consolidándose como un escaparate de la producción ecológica de Navarra y como un espacio para conocer, comprar, degustar, aprender y disfrutar". La presidenta ha agradecido el respaldo del Gobierno de Navarra y la colaboración del Ayuntamiento de Noáin para hacer posible el encuentro. El consejero de Desarrollo Rural, José María Aierdi, ha definido la Feria como "espejo del peso específico que el sector ecológico va cobrando en Navarra" y ha señalado que su actividad es "el mejor indicativo de que la agricultura ecológica tiene vida y futuro". El consejero ha recordado que Navarra cuenta con 73.000 hectáreas de superficie agraria ecológica certificada, un 4% más que el año anterior, y con 750 empresas y personas productoras. También ha destacado que el 24% de las incorporaciones jóvenes al sector primario en la última convocatoria de Lurberri ha optado por el modelo ecológico. En el marco del Plan Estratégico de la Producción Ecológica de Navarra, Aierdi ha anunciado la próxima licitación de una Oficina Técnica especializada para acompañar de forma cercana a las personas productoras

Venta directa

El corazón de la feria será la EKOplaza, donde 23 expositores presentarán una amolia variedad de alimentos y productos ecológicos. El público podrá adquirir directamente hortalizas y frutas, quesos y carnes, aceites, vino, pan, pasta, legumbres, miel, café, conservas, chocolate, plantas medicinales, artesanía y cosmética ecológica, entre otras propuestas. Más allá de la compra, el mercado ofrece la oportunidad de preguntar, conocer el origen de los alimentos y poner rostro a quienes los producen y elaboran.

Las compras en los puestos permitirán participar en el sorteo de ocho cestas de alimentos ecológicos valoradas en 40 euros cada una. Además, quienes completen el pasaporte sensorial de EKOplan entrarán en el sorteo de otro lote de productos ecológicos.

Horario

La Feria abrirá el viernes 11 a las 17:00 horas con el mercado, la Gastrozona, los juegos infantiles, los talleres de sellos de frutas y verduras y calendario de temporada, la zona de lectura y el recorrido sensorial. La tarde incluirá un taller familiar de huerto vertical, un drum circle o taller de percusión, una cata a tres manos y la sesión musical de La Chica Tequila.