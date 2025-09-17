NOTICIAS NAVARRA

Fallece un hombre en un accidente en Tafalla

El accidente se ha producido por una colisión frontal entre una furgoneta y una cosechadora

Un hombre ha fallecido este miércoles en una colisión frontal entre una furgoneta y una cosechadora en la carretera NA-132 en el término de Tafalla. E1 fallecido es el conductor de la furgoneta. El conductor de la cosechadora ha resultado ileso. Los servicios de emergencia están trabajando en el lugar. El accidente se ha registrado sobre las 9 horas en el kilómetro 30 de la citada carretera. Al lugar han sido movilizados bomberos de Tafalla, ambulancia de soporte vital básico, equipo médico y Policía Foral.

