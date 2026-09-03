Euskarabidea renueva la campaña "Euskera ahora" para animar a los navarros a “dar el paso” y aprender la lengua

El aprendizaje del euskera entre personas adultas vive un momento de crecimiento en Navarra. Euskarabidea ha renovado la campaña ‘Euskera ahora’, con la colaboración de 35 entidades locales y agentes vinculados a la enseñanza del euskera, con la intención de dar continuidad a una tendencia que se ha intensificado especialmente durante el último curso.

El director gerente de Euskarabidea, Javier Arakama, ha explicado en Onda Cero que el número de matrículas aumentó un 32% el pasado año respecto al curso anterior. El crecimiento fue todavía mayor en el nivel inicial A1, donde la matrícula se incrementó un 54%, coincidiendo con la gratuidad de este nivel. Para este curso, la medida se amplía también al nivel A2.

Además, quienes se matriculen en otros niveles y cumplan determinados requisitos, como asistir al 80% de las clases, podrán acceder a ayudas de hasta 475 euros en la matrícula. Arakama considera que la reducción de las barreras económicas, junto con una mayor oferta de centros y las posibilidades de autoaprendizaje, está contribuyendo al aumento del interés.

El perfil del alumnado también se ha diversificado. A las personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar euskera durante su infancia se suman jóvenes, trabajadores que buscan mejorar sus oportunidades profesionales, personas migrantes y antiguos estudiantes que quieren recuperar el idioma y completar su aprendizaje.

Arakama ha defendido además que aprender euskera no debe contemplarse únicamente desde el punto de vista académico, sino también como una oportunidad para relacionarse con el entorno y acceder a una cultura propia y diversa. Uno de los principales retos, ha señalado, continúa siendo pasar del conocimiento teórico al uso cotidiano de la lengua.

La campaña pretende precisamente animar a quienes ya tienen interés o conocimientos previos a dar ese paso. Los cursos comenzarán en octubre, por lo que septiembre se presenta como el momento para informarse y formalizar la matrícula.