Este martes comparece Guillermo Vallejo, vocal de la mesa de contratación de Belate

Este martes se retoma en el Parlamento la Comisión de Investigación sobre la adjudicación de obra pública en Navarra con la comparecencia de Guillermo Vallejo,vocal de la mesa de contratación para duplicar los túneles de Belate. El miércoles será el turno de otro de los vocales, Francisco José Ansorena y las próximas semanas tendrán que hacerlo el resto de miembros de esa mesa. Entre otras cosas, deberán responder a las acusaciones que hizo el pasado miércoles Lorenzo Serena, secretario de la mesa de contratación, que afirmó que "cinco miembros de la mesa de Belate dijeron que ya sabían que iba a ganar la UTE de Acciona, Osés y Servinabar".

Lorenzo Serena y Jesús Polo

Esa frase de Serena es lo más destacado de las dos primeras jornadas ya que insistió: “En ninguna otra obra a mí me han dicho cinco miembros de la mesa que se sabe quién se va a llevar la obra y luego ha resultado que es esa. Eso no me había pasado nunca”. Serena explicó que por este motivo pidió que se motivase la propuesta de adjudicación de cara a "evitar esas sospechas y dudas". Muy diferente fue la primera comparecencia de Jesús Polo, presidente de la mesa de contratación, que aseguró que en lo que a él respecta "no hay corrupción", que no ha recibido presiones políticas y que no conocía a Santos Cerdán ni sabía que tuviera relación con una de las empresas adjudicatarias.

Diferentes conclusiones

Comisión que ha vuelto a enfrentar a las formaciones políticas de la cámara que discrepan tras conocer el testimonio de los primeros comparecientes, Para el portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, aumentan las sospechas. El parlamentario del PSN, Kevin Lucero, sostiene que no existe indicio de corrupción ni de delito. En la misma línea, Laura Aznal, de EH Bildu, que preside la comisión, sostiene que se desmonta el relato de la derecha.