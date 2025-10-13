Este martes arranca la Comisión de Investigación que analizará en primer lugar las obras del túnel de Belate

Este martes arranca la Comisión de Investigación que analizará analizará la adjudicación de obra pública en Navarra en los últimos diez años. El primero en comparecer será Jesús Polo, el ingeniero de 73 años que presidió la mesa de contratación de Belate y es que estas obras del túnel de Belate serán las primeras en ser revisadas. Jesús Polo, presidente de las mesas de contratación de todas las obras públicas realizadas en Navarra entre los años 2019 y 2024, será la primera persona en declarar. En el caso de Belate, Polo conocía de antemano el voto particular del resto de miembros de la mesa. Esta adjudicación incluyó votos particulares de dos letrados y el interventor de la mesa en las que alertaba de diversas irregularidades y supuestas arbitrariedades.

CHIVITE, BARKOS Y BARCINA

También este martes se verá la iniciativa de PSN, EH Bildu y Contigo Zurekin para que se vote de manera conjunta la comparecencia de María Chivite con la de sus antecesoras en el cargo, Uxue Barkos y Yolanda Barcina. Esta iniciativa no cuenta con el respaldo del socio preferente del gobierno, Geroa Bai. La pasada semana se rechazó la petición de UPN para que tomara parte en la comisión el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti. La solicitud que sí salió adelante por unanimidad fue la presentada por EH Bildu para que acudan a la comisión el director jurídico y el director de compras de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), y la de la directora jurídica y de compras de Nasuvinsa.. Se trata de las tres personas que han redactado las alegaciones a los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.