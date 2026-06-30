El espacio deportivo y recreativo Kirolari Sport Kid acogerá veinte deportes en San Fermín

Los fosos del parque de la Media Luna, el fortín de San Bartolomé y el Molino de Caparroso acogen, del 7 al 14 de julio, el espacio deportivo y recreativo Kirolari Sport Kids, ideado para público de 6 a 14 años, que pueden acudir acompañados por familiares. Esta iniciativa, desarrollado con la colaboración de federaciones deportivas de Navarra, está orientada a la práctica no reglada y no competitiva de distintas modalidades deportivas, mediante actividades dirigidas por monitores y monitoras especializados.Kirolari Sport Kids funcionará en horario de mañana y tarde, de 11:00 a 13:30 y de 18:00 a 20:30 horas.

Veinte modalidades diferentes

Los distintos deportes se ubican en varios fosos de la Media Luna y en el Fortín de San Bartolomé, que acogen áreas para una veintena de modalidades: ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, béisbol y sóftbol, deportes adaptados, esgrima, fútbol, gimnasia, golf, herri-kirolak, hípica, kárate, pádel, pelota vasca, piragüismo, rugby, taekwondo y voleibol. Cada día, en las cinco horas de programación, se pueden elegir los deportes que se quieren conocer y practicar. Las modalidades varían en cada jornada, con unas diez modalidades por día. Este programa reúne durante las fiestas a unas 22.000 personas participantes, con una rotación diaria estimada de 2.500 participantes. Para animar el espacio, cada jornada estará amenizada por el speaker del C.A. Osasuna, Eduardo Díaz Lasa.

Espacio de descanso

Durante el desarrollo de las jornadas festivas, se habilitará un espacio de descanso denominado “Tercer Tiempo”, en el que se entregarán gratuitamente productos alimentarios adecuados para el público infantil y juvenil, aportados por las entidades patrocinadoras. Además, el área contará con una ‘taberna del agua’, en colaboración con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, para que quienes acuden a practicar deporte puedan hidratarse. Asimismo, cada uno de los días se realiza un sorteo de regalos ofrecidos por las diferentes federaciones. Las niñas y niños participantes recibirán boletos por la participación en las actividades y podrán rellenarlos y depositarlos en una urna. Al final de cada jornada, se realizará el sorteo de los regalos que correspondan para ese día.