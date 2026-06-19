Las dos bocas del túnel de Belate ya están conectadas

Las obras del túnel de Belate han alcanzado este viernes el hito de la unión de su boca sur con la boca norte después de los trabajos iniciados a finales de 2024. Se trata de una infraestructura de 2.860 metros que se inició excavando en la boca norte, en la que se han avanzado unos 2.000 metros, mientras que en la boca sur se han realizado los metros restantes hasta el cale que ha tenido lugar este viernes sobre las 11.30 horas. Una vez unidas las dos bocas del túnel, comenzará el trabajo llamado de "destroza", consistente en excavar la parte inferior, para ganar más profundidad. Estas tareas se prolongarán durante aproximadamente seis meses. En la duplicación del túnel de Belate trabajan más de doscientas personas, entre operarios, técnicos, ingenieros, personal de oficina o personal asignado a seguridad y calidad, además de suministradores o subcontratas puntuales.

Día para celebrar

Al acto del cale del túnel ha asistido este viernes la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, acompañada de la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; el consejero de Cohesión Territorial del Ejecutivo foral, Óscar Chivite, y la directora general de Obras Públicas e Infraestructuras, María Torres. La presidenta navarra, María Chivite, ha afirmado que este es "un día para celebrar" y ha señalado que "mientras unos hacen ruido, otros nos dedicamos a trabajar y a cumplir con una normativa de seguridad que estaba pendiente desde hace 22 años". "Este era un tema pendiente para los navarros y navarras que este Gobierno va a cumplir", ha destacado. La presidenta ha asegurado que el Gobierno de Navarra "no ha dejado trabajar ni un solo día" para que la ciudadanía navarra disponga de una "vía segura que debería haber estado hecha hace diez años"

Retraso licitación tunel Almandoz

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha resaltado "la implicación de todos los técnicos para buscar una solución a un problema muy complejo". "Esto es una obra de ingeniería de alto nivel", ha indicado, para señalar que el túnel "da una solución altamente demandada en el territorio". "Estamos hablando de una vía de alta capacidad que tiene un tránsito de 8.200 vehículos diarios, de los que casi 2.500 son vehículos pesados", ha expuesto. Sobre los plazos para que el túnel de Belate pueda estar finalizado, Chivite ha afirmado que "hoy es un punto y aparte, y después vendrán la destroza, el asfaltado y las instalaciones". "Estos proyectos son a muy largo plazo, hay que ver si ha habido nueva normativa, nuevos requerimientos, o realmente lo que está planificado es lo que al final queremos hacer. No puedo dar unas fechas pero el retraso de la licitación del túnel de Almándoz sí que retrasará el conjunto de las obras sobre lo previsto del 2028", ha explicado. Precisamente, preguntado sobre el túnel de Almándoz, ha asegurado que "estamos ya ultimando el proyecto del túnel para licitarlo". "Esperamos que en pocos meses podamos licitarlo. Una licitación de estas obras lleva meses, hay que hacerla con toda la garantía jurídica, técnica y económica. Será difícil que la obra pueda empezar dentro de este año, pero la licitación sí que damos por seguro que la haremos dentro del año. Vamos a ver si va pacífica y la hacemos rápido", ha indicado.

Financiación Gobierno España

La duplicación de los túneles de Belate y Almandoz, cuyo coste asciende a 76 millones de euros, cuentan con financiación del Gobierno de España, que aporta 40 millones de euros a las obras. La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha afirmado que "estamos ante un momento histórico" por la unión de las dos bocas del túnel y ha valorado que "sigue avanzando la obras más ambiciosa, más compleja y más necesaria de Navarra en décadas". En cuanto a la infraestructura José Ignacio Bombín, jefe de sección de Estudios Singulares y Obras del Gobierno de Navarra, ha explicado que la planta del nuevo túnel discurre sensiblemente paralela a la anterior y a una cota ligeramente superior para evitar zonas geológicamente "indeseables". La sección definida para el túnel, cuya circulación será unidireccional, constará de dos carriles de 3,5 metros cada uno, con arcén de un metro a la izquierda y de 3 metros a la derecha según el sentido de circulación, con una acera en cada margen. El nuevo túnel contará con todas las instalaciones de servicio y de seguridad que le corresponden conforme a la normativa existente y sus características