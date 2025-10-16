Crear un Museo Memorial en Los Caídos es la propuesta del comité de expertos para la resignificación de este lugar. Afectaría a los contenidos y también a la arquitectura del edificio, en la que la cúpula y el tambor tendrán que perder su protagonismo, tanto hacia el exterior como hacia el interior con elementos que oculten su visión desde plantas interiores. Para el alcalde, Joseba Asiron, esto es un paso adelante en la transformación del edificio.

ASOCIACIONES MEMORIALISTAS

Una resignificación que está suponiendo un enfrentamiento con las Asociaciones Memorialistas que piden el derribo del edificio. Dos de los 14 expertos, Cristian Durr y Nuria Ricart, hablaban de la importancia de contar con estas asociaciones y de los motivos por los que consideran que el derribo no es la mejor opción. Las Asociaciones Memorialistas se han manifestado unos minutos antes de esa presentación. Han convocado una manifestación del próximo 8 de noviembre, a las 6 de la tarde y han vuelto a reiterar la resignificación del edificio sólo sirve para blanquear el sepulcro: