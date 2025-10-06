Comienzan las obras de la nueva línea eléctrica Tierra Estella-Muruarte

Esta mañana en Oteiza han comenzado a las obras de la nueva línea eléctrica Tierra Estella-Muruarte de 220 kV con una inversión a cargo de Red Eléctrica de 25 millones de euros. El nuevo eje consta de una línea de 30 kilómetros entre la nueva subestación de Tierra Estella en Oteiza y la de Muruarte, ampliada para el proyecto. Las nuevas instalaciones también permitirán la evacuación de nuevos proyectos renovables. El acto ha contado con la presencia de numerosas autoridades, entre ellas la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, que hablaba de los plazos de la obra y ha resaltado "el carácter fundamental de estas infraestructuras en un momento de oportunidad para el desarrollo de la industria en Europa y en España".

POTENCIA ELÉCTRICA

La presidenta de Navarra, María Chivite, considera que con esta infraestructura acabarán con un déficit histórico en materia energética en Tierra Estella. Y ha expuesto las necesidades de potencia eléctrica que tiene la Comunidad Foral: "Necesitamos contar con la infraestructura eléctrica adecuada para afrontar con seguridad esa transición y también para acoger nuevos proyectos industriales electrointensivos". También han estado presentes la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo; y el alcalde de Oteiza, Rubén Martínez Landa, entre otras autoridades.