El colegio Jesuitas de Pamplona destina los excedentes alimentarios a familias en riesgo

El colegio Jesuitas de Pamplona es el primero de Navarra que destina desde hoy los excedentes alimentarios de su comedor escolar a familias en situación de exclusión social. Se une a otros cincuenta colegios de Euskadi y Cataluña donde se recogen cerca de 40.000 raciones al mes, el 10% del alimento que se puede recuperar. Se recogen los alimentos una máquina de vending gratuita que está dentro de Jesuitas en horario escolar. Son productos que tienen una caducidad media de cuatro días pero en el resto de recintos apenas duran tres horas y media en el dispensador.

Alimentos

Todos llevan etiqueta, en ningún momento se rompe la cadena de frío y algunos alimentos no estarán disponibles, como por ejemplo el pan. Lo ideal es que vaya destinado a familias en riesgo o en situación de exclusión social pero no hay ningún tipo de requisito para acceder a los productos. Mikel Unanua, director del área de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, ha explicado que una de las principales características es que este anonimato hace que no se estigmatice a quién utilice este servicio. Hoy se ha puesto en marcha este servicio y ha contado con la colaboración de los estudiantes del colegio como Edna Arteaga, alumna de Jesuitas, que se ha mostrado muy orgullosa de participar en este proyecto.