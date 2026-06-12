El Club Agroalimentario A-UNA sale a la calle para reivindicar una imagen más moderna, innovadora y positiva del sector

El Club Agroalimentario A-UNA ha organizado para este viernes en el parque de Antoniutti de Pamplona una jornada festiva y abierta a toda la ciudadanía con el objetivo de acercar el sector agroalimentario a la sociedad y poner en valor su contribución económica, social y territorial. La iniciativa, impulsada por UCAN, ALINAR y UAGN, pretende reforzar el orgullo de pertenencia de quienes trabajan en el sector y trasladar una visión más atractiva y actual de una actividad fundamental para Navarra.

Por los micrófonos de Onda Cero han pasado Eva Aoiz, directora general de UCAN; Diego Galilea, director general de Alinar y Susana Villanueva, responsable de comunicación de UAGN. Han destacado que el Club A-UNA es una experiencia pionera que reúne a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, desde la producción agraria y ganadera hasta la industria alimentaria, incorporando además a la propia ciudadanía.

Se quiere cambiar la narrativa que tradicionalmente acompaña al sector. Frente a una imagen frecuentemente asociada a problemas, reivindicaciones o dificultades económicas, los impulsores de A-UNA quieren poner el foco en aspectos como la innovación, el trabajo en equipo, la sostenibilidad, la capacidad de generar empleo y el mantenimiento de la vida en los pueblos.

Los responsables de A-UNA defienden que trabajar en el sector agroalimentario ofrece oportunidades profesionales ligadas a la innovación y la tecnología, además de ventajas relacionadas con la autonomía y la conciliación familiar. En este sentido, han subrayado la necesidad de trasladar mensajes más positivos para despertar vocaciones y garantizar el futuro de la actividad agraria y alimentaria.

La fiesta del Parque Antoniutti se ha diseñado para reflejar los valores compartidos entre el deporte y el sector agroalimentario, como el esfuerzo, la constancia, la cooperación o el trabajo en equipo. El programa incluye actividadesdeportivas emergentes como pickleball, spikeball o cornhole, además de futbolín humano, carreras de sacos, de relevos, sesiones de fitness, capoeira, entrenamiento HIIT y Animal Flow, entre otros.

También habrá propuestas vinculadas directamente al mundo agrario, como un simulador de ordeño, con el propósito de acercar a niños y jóvenes al origen de los alimentos y a la realidad del campo.

Bajo el lema “Ven a compartir lo que nos une”, la actividad se desarrollará entre las 16:30 y las 20:30 horas y contará con acceso gratuito gracias a la financiación del Ministerio de Agricultura y la cofinanciación de la Unión Europea.