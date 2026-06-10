CINFA llama a visibilizar el impacto social y emocional de los cuidados familiares en un certamen de documentales

El presidente de CINFA, Enrique Ordieres, ha presentado en Onda Cero Pamplona el certamen solidario de documentales “Cuidados, la otra mirada”, una iniciativa que busca visibilizar la realidad de miles de personas que ejercen labores de cuidado en el ámbito familiar. Coincidiendo con el lanzamiento del concurso, la compañía farmacéutica navarra ha estrenado también el documental “Cuidar”, disponible en la web cuidados.cinfa.com.

Ordieres ha destacado la importancia creciente de los cuidados en una sociedad cada vez más envejecida. “A todos nos toca o nos va a tocar participar de esta labor tan importante”, ha afirmado, recordando que el acompañamiento a familiares dependientes forma parte de una realidad que afecta a un número creciente de personas.

La experiencia de más de una década de trabajo de CINFA junto a asociaciones de pacientes y familiares ha permitido a la entidad conocer de cerca el papel fundamental que desempeñan los cuidadores no profesionales, generalmente miembros del entorno familiar. Según ha explicado, escuchar sus experiencias ha permitido comprender el profundo impacto que esta responsabilidad tiene no solo en quienes cuidan, sino en toda la familia.

Ordieres ha subrayado que los cuidados continúan siendo una labor en gran medida invisible, a pesar de su enorme trascendencia social y emocional. Aunque ha reconocidp que se trata de una tarea exigente y que atraviesa momentos difíciles, también ha puesto en valor su dimensión humana y la satisfacción que genera acompañar a los seres queridos en etapas complejas de la vida. En este sentido, ha destacado que la experiencia de cuidar transmite valores a las nuevas generaciones y ayuda a comprender mejor lo verdaderamente importante.

El certamen “Cuidados, la otra mirada” nace precisamente con el objetivo de dar voz y visibilidad a estas historias. CINFA anima a cuidadores y familias a presentar pequeñas piezas audiovisuales o documentales que reflejen la realidad de los cuidados en su entorno más cercano. Entre todas las propuestas se seleccionarán dos obras ganadoras.

Los premios contemplan una dotación de 2.500 euros para el autor o autora de cada documental y otros 5.000 euros destinados a una asociación de pacientes o de personas cuidadoras elegida por los propios ganadores. Según Ordieres, más allá de la ayuda económica, el objetivo principal es generar conciencia social sobre una situación que tarde o temprano alcanza a la mayoría de las familias.

Las personas interesadas en participar en el certamen pueden consultar las bases e inscribirse a través de la página web cuidados.cinfa.com. El plazo para presentar trabajos permanecerá abierto hasta el 1 de marzo de 2027.