Cinfa convoca un certamen solidario de documentales para poner la mirada en los cuidados familiares

En el marco de su movimiento por los cuidados, Cinfa ha convocado el certamen solidario de documentales ‘Cuidados: la otra mirada’, que nace con el objetivo de visibilizar la realidad de miles de personas que cuidan en el entorno familiar en España. Las obras presentadas optarán a dos premios de 7.500 euros, de los que 2.500 euros serán percibidos por el autor o autora y 5.000 euros, por una entidad de pacientes o personas cuidadoras elegida por la persona ganadora y vinculada con el contenido del documental.

Esta acción solidaria es un paso más en la iniciativa que Cinfa puso en marcha en 2025 para reconocer y apoyar a las personas que cuidan de sus familiares, una labor que el 43,2% realiza de forma diaria, según datos del estudio “Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española”, elaborado por Cinfa, con el aval de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).

Hasta el 1 de marzo de 2027, podrán concurrir al certamen piezas audiovisuales documentales que muestren la realidad de los cuidados en el entorno familiar y afectivo, de cualquier duración y producidas en España en los últimos tres años. Un jurado, integrado por especialistas del ámbito cinematográfico documental, entidades sociales y de pacientes y el presidente de Cinfa, seleccionará las dos obras ganadoras. En la web cuidados.cinfa.com es posible tanto presentar las obras como consultar las bases legales.

“Este certamen nace tras diez años en los que Cinfa ha respaldado la labor de más 300 asociaciones de pacientes y hemos acompañado a muchos de ellos en su entorno, acercándonos a las personas detrás de la enfermedad. En este camino, hemos descubierto el valor del cuidado asumido por los familiares, especialmente en el contexto de una sociedad cada día más envejecida -explica Enrique Ordieres, presidente de Grupo Cinfa-. Para conocer mejor su situación, quisimos escuchar a mujeres y hombres cuidadores de toda España, que compartieron con nosotros sus vivencias del cuidado. Sus testimonios nos impactaron tanto que nos pareció importante darles voz, y les invitamos a participar en un documental, que ahora ve la luz coincidiendo con el lanzamiento del certamen”.

Cinfa convoca un certamen solidario de documentales para poner la mirada en los cuidados familiares | cedida

El documental de Cinfa, titulado ‘Cuidar’, revela la realidad compleja, pero cada vez más habitual, que viven las personas cuidadoras, con sus luces y sus sombras. A través de diferentes testimonios, se desgranan las emociones, inquietudes y motivaciones de quienes realizan esta labor en su día a día y se reflexiona sobre el impacto que ha tenido para ellos compartir su historia.

“Igual que todos somos o seremos pacientes algún día, todos cuidaremos de un ser querido o seremos cuidados por ellos en algún momento. En Cinfa, queremos estar a su lado y darles ese reconocimiento que merecen”, añade Enrique Ordieres.

Otras iniciativas de Cinfa para promover los cuidados

Como parte de su movimiento por los cuidados, Cinfa ha promovido diferentes acciones sociales. Entre ellas, destaca el Observatorio Cinfa de los Cuidados, una plataforma para desarrollar investigaciones y promover la reflexión y sensibilización en este ámbito. En su primer estudio, “Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española”, avalado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), han participado 3.220 personas cuidadoras de toda la geografía española. En el futuro, pondrá el foco, de forma progresiva, en otros tipos de cuidados, como los que se dan entre parejas o familiares mayores o los dedicados a hijos e hijas con alguna enfermedad o discapacidad, de manera que diferentes colectivos queden reflejados. La compañía ha puesto en marcha también la plataforma Cuidados.cinfa.com, un espacio digital que ofrece información y contenidos de valor para los familiares cuidadores, que cuenta con el asesoramiento de personas expertas en los ámbitos de la salud, el envejecimiento y los cuidados.

Así mismo, en 2025 convocó las primeras “Ayudas para entidades sociales en apoyo de las personas cuidadoras” de Cinfa, de carácter bienal, con el ánimo de promover proyectos centrados en mejorar la vida de las personas cuidadoras familiares. Por otro lado, Cinfa ha impulsado diversas acciones de apoyo y reconocimiento a los pacientes como “La voz del paciente”, “La mirada del paciente” o “Ellas Cuentan” (junto al Club de Malasmadres), y ha consolidado alianzas con instituciones referentes en el cuidado en España, como Cruz Roja, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA).