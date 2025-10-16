El camping Iratxe de Ayegui gana la 24º Semana de la Cazuelica de Navarra

GASTRONOMÍA

El camping Iratxe de Ayegui gana la 24º Semana de la Cazuelica y el Vino D.O. Navarra, organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra entre el 3 y el 12 de octubre. Su 'Pocha de Valdega con acelgas y manita de cerdo estilo abuela Dora' se ha alzado con el primer premio del concurso. El segundo premio ha sido para 'Betizu' de Akari Gastroteka, de Pamplona. El tercer premio ha sido compartido por dos establecimientos: La Hacienda en Mutilva, por su estofado de calabaza, hongos y manitas de cerdo, y Baserriberri en Pamplona, con su cazuelica 'toKte los potros', ha informado la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra.

