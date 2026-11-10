ALNUS, más de tres décadas cuidando y recuperando el patrimonio natural de Marcilla

La asociación ambiental ALNUS de Marcilla lleva más de 35 años implicada en la protección y recuperación del medio ambiente. Aunque se constituyó oficialmente en 1991, su actividad comenzó en los años 80, impulsada por un grupo de vecinos que colaboraba con el Ayuntamiento en la puesta en marcha de iniciativas medioambientales. Lourdes Garde, integrante de la asociación, ha repasado en Más de Uno Pamplona la trayectoria de este colectivo y los principales proyectos desarrollados durante estas décadas.

En sus primeros años, ALNUS centró buena parte de sus esfuerzos en recuperar espacios naturales deteriorados. Entre sus actuaciones destaca la restauración de las riberas del río Aragón, donde se llevaron a cabo trabajos de limpieza, acondicionamiento y reforestación. También participaron en la mejora del entorno del Montico, promoviendo la introducción de especies autóctonas y una vegetación más diversa, frente a las plantaciones centradas exclusivamente en pinos.

Con el paso del tiempo, la asociación ha ampliado su actividad hacia la divulgación y la educación ambiental. Ha elaborado publicaciones y guías sobre la biodiversidad de Marcilla, ha impulsado iniciativas educativas en el colegio y ha preparado proyectos como un itinerario botánico urbano. Entre sus actuaciones más recientes figuran las campañas de protección de los murciélagos y las colonias de aviones, con el objetivo de acercar a la población la importancia de estas especies.

Garde destaca especialmente el trabajo con los escolares, convencida de que la sensibilización de los más pequeños también llega a sus familias y contribuye a generar una mayor conciencia ambiental.

En cuanto al voluntariado, ALNUS cuenta con la colaboración de personas jubiladas, integrantes de la Asociación de Mujeres, antiguos scouts y miembros de un grupo de montañismo. Sin embargo, reconoce que uno de sus principales problemas es encontrar personas dispuestas a asumir responsabilidades en la junta directiva y encargarse de la gestión administrativa de la entidad.