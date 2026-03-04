Alicia Echeverría: "No hubo riesgo para las personas que estaban fuera de los incidentes"

La delegada del Gobierno en Navarra se ratifica en calificar de adecuada y proporcionada la actuación de la policía nacional en el estadio del Sadar. Ha anunciado una investigación interna y colaborará con la del club si Osasuna se lo pide, pero sin mostrarle las imágenes de los hechos, Imágenes que muestran a un joven embozado que se ocultó para lanzar una botella tapada con un globo para que cayera llena al terreno de juego.

La delegada ha hablado de instigamiento físico y verbal al personal de seguridad que fue a identificarle tras el partido pero no ha aclarado qué les motivó a llamar a la policía nacional, que actuó, dice, para restablecer el orden. Echeverría ha hablado de no minimizar el lanzamiento de seis objetos al terreno de juego, dos de los cuales fueron balones de playa, y que la policía constata una conflictividad que no va a menos de episodios violentos y antideportivos en la grada del Sadar.