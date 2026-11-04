Álex Simón: "Hemos mantenido la masa social y el 80% de patrocinadores del Tudelano"

El Club Deportivo Tudelano Sociedad Anónima Deportiva cambió de propietario en verano. Después una venta infructuosa el año anterior, el ahora investigado Ramón Lázaro vendió el club a sus actuales dirigentes apenas días antes de que su domicilio fuera registrado y se le acusara de diferentes delitos como blanqueo de capitales, malversación o corrupción deportiva. Los nuevos propietarios aplazaron unas semanas la presentación de su proyecto para el club pero después no se han conocido con exactitud sus nombres ni cuántos forman parte de la nueva propiedad.

En Radioestadio Navarra el Director de cantera del club, Álex Simón, que ha ido tomando protagonismo con el paso de los meses y se ocupa de la portavocía del club, ejerciendo como Director General, da nombres de los nuevos propietarios, "una sociedad de accionistas" presidida por Guillermo Gallardo formada por "tres o cuatro personas dirigidas en el día a día por Txuma Peralta", ex directivo del Club Atlético Osasuna con Miguel Archanco y que fue condenado a cinco años de prisión en el Caso Osasuna por delitos de apropiación indebida agravada, falsedad contable, falsedad en documento mercantil y corrupción deportiva.

Álex Simón explica que han recibido un Tudelano saneado, con excepción de algunas partidas que han aparecido tras la salida de Ramón Lázaro, pero sin infraestructura. Han vuelto a empezar de cero en la organización deportiva teniendo solo un jugador de la primera plantilla, Íñigo Alayeto, y 450 canteranos en 29 equipos que han mantenido y quieren reforzar en esta nueva etapa.

De momento el Tudelano hereda y mantiene un convenio de filialidad con el Athletic Club, que termina en 2027. Simón desvela que ya están negociando la renovación de ese convenio pero a la vez estando abiertos a otros clubes que puedan ofrecer herramientas que ellos a su vez ponen al servicio de los equipos de cantera del club y del resto de futbolistas de La Ribera, a los que les gustaría aglutinar en torno al Tudelano. "Ir al Tudelano no es robar jugadores de un club a otro, sino que diseñamos entrenamientos y formación para que jugadores y entrenadores puedan dar un salto de calidad. Somos el club de La Ribera y queremos dar un giro a esa imagen que había del Tudelano".

En el aspecto deportivo el ascenso a 1ª RFEF es el objetivo pero no inmediato. Con César Monasterio al frente del cuerpo técnico el Tudelano quiere competir en 2ª RFEF e ir creciendo hasta lograr el ascenso.