LA BRÚJULA DE LA ECONOMÍA

Xavier Ferrás ayuda empresas y organizaciones a convertir la disrupción tecnológica en una oportunidad de crecimiento

Entrevista con Xavier Ferrás, doctor en Economía e Ingeniería.

Roberto Bascoy

Pamplona |

Xavier Ferrás

Hoy nos acompaña una de las voces más influyentes en el ámbito de la estrategia empresarial, la innovación y la transformación tecnológica. Doctor en Economía e Ingeniería, profesor, conferenciante internacional y autor de referencia en materia de competitividad e innovación, Xavier Ferrás lleva décadas ayudando a empresas y organizaciones a comprender cómo anticiparse al cambio y convertir la disrupción tecnológica en una oportunidad de crecimiento. Su trabajo se ha centrado en una idea tan sencilla como desafiante: en un mundo donde la tecnología avanza a una velocidad sin precedentes, las organizaciones que no innovan de forma sistemática corren el riesgo de quedarse atrás.

Referencia para directivos

Sus reflexiones sobre estrategia, liderazgo, innovación y futuro industrial se han convertido en una referencia para miles de directivos. El próximo 20 de octubre participará en una sesión organizada por la Asociación de la Industria Navarra, dirigida a quienes tienen la responsabilidad de decidir el futuro de sus empresas. Hoy queremos adelantar algunas de las claves que compartirá con los equipos directivos navarros.

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