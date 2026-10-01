Javier Taberna: "Los dos decretos de vivienda del Gobierno son anticonstitucionales"

Javier Taberna, presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, ha defendido la necesidad de aumentar la oferta de vivienda ante una demanda que, según el estudio presentado por la institución, crece por encima de la construcción. “Hay muchísima más demanda que oferta” y la diferencia entre ambas, ha señalado, “se va aumentando” año a año. El informe calcula que Navarra necesitará unas 40.000 viviendas durante la próxima década, mientras que, al ritmo actual de construcción, se alcanzaría “menos de la mitad”. Taberna considera que la solución pasa por simplificar los trámites administrativos, estimular la construcción y fomentar la vivienda protegida mediante cambios fiscales y otros incentivos. A su juicio, la lentitud administrativa constituye uno de los principales obstáculos: los constructores, ha explicado, aseguran que una planificación urbanística puede prolongarse “entre ocho y diez años”.

Decretos del Gobierno

El expresidente de la Cámara también ha relacionado el incremento de los precios con la escasez de oferta, además del encarecimiento de materiales y mano de obra. Sobre las medidas estatales para afrontar el problema de la vivienda, ha sostenido que pueden producir el efecto contrario al buscado y ha afirmado que los decretos planteados son “anticonstitucionales”, al considerar que afectan al derecho de propiedad. Respecto a las zonas de mercado residencial tensionado de Navarra, Taberna ha rechazado la intervención de los precios del alquiler porque, en su opinión, “se reduce la oferta claramente”. También ha cuestionado las fórmulas empleadas para sortear las limitaciones de precios y ha defendido que “todo lo que sea intervenir los precios va en contra absolutamente del desarrollo económico”. Finalmente, ha anunciado que la Cámara remitirá su informe a los partidos políticos, al Gobierno de Navarra y a otras entidades, y ha animado a distintas organizaciones a sumarse a una plataforma por la vivienda en Navarra.