Chefs y profesionales explican sus proyectos en la jornada “I+D+i en la gastronomía: manda la tierra"

La Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra, a través de su Departamento de Cultura, Deporte y Turismo, han presentado una serie de microproyectos realizados al amparo del convenio para el Programa universitario de turismo enogastronómico de Navarra, financiado con 300.000 euros procedentes del Plan Nacional de Turismo Enogastronómico y de Fondos Next Generation UE. En la jornada de presentación, denominada “I+D+i en la gastronomía: manda la tierra”, chefs y profesionales del sector han explicado sus proyectos a través de distintas charlas y degustaciones.

Navarra como referente gastronómico

El objetivo de la jornada era el de mostrar la importancia de la investigación y la transferencia en el posicionamiento de Navarra como destino enogastronómico de calidad, acercando la investigación al tejido gastronómico y proponiendo soluciones, productos, procesos y experiencias con aplicación real en el territorio.Las sesiones han puesto el foco especialmente en la transferencia, es decir, en cómo los resultados de investigación pueden convertirse en propuestas concretas, incorporarse a las cartas de los restaurantes, generar nuevos productos, mejorar el aprovechamiento de materias primas locales o contribuir al diseño de experiencias gastronómicas ligadas al territorio.

Intercambio entre profesionales

Con estos proyectos se pretende, en definitiva, realizar la conexión entre conocimiento, producto, territorio y mercado. Además de presentar resultados, el encuentro ha servido como espacio de intercambio entre profesionales de la gastronomía, productores, empresas, investigadores y agentes vinculados al turismo y al desarrollo territorial. Las degustaciones, por su parte, han permitido acercarse de forma práctica a algunos de los resultados de los microproyectos y conocer de primera mano su aplicación.