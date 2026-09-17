Volkswagen Sagamóvil presenta el nuevo ID. Polo: 446 kilómetros de autonomía y menos de 20.000 euros

El nuevo Volkswagen ID. Polo se presenta en Navarra como una de las principales apuestas de la marca para extender la movilidad eléctrica a un público más amplio. El modelo ha sido presentado en las instalaciones de Sagamóvil, en el Parque Empresarial La Muga, en Orkoien, con la presencia de clientes e invitados. Juan Andía, director comercial de Volkswagen Sagamóvil, destaca el carácter estratégico del nuevo modelo, que recupera el nombre de uno de los vehículos más populares de la marca. “Es una vuelta de tornillo más de Volkswagen en lo que es el desarrollo hacia la sostenibilidad, hacia la movilidad eléctrica”, explica.

Precio y autonomía

El ID. Polo busca además “democratizar el coche eléctrico para todo el mundo”, con un precio que, según Andía, puede situarse por debajo de los 20.000 euros con las ayudas públicas y alrededor de 14.000-15.000 euros al sumar las deducciones fiscales disponibles en Navarra. El vehículo ofrece baterías de entre 38 y 56 kWh y una autonomía de hasta 446 kilómetros, mientras que puede alcanzar una carga del 80% en aproximadamente media hora. “Una persona de normal, entre semana, en Pamplona puede hacer distancias de 250-300 kilómetros”, señala Andía, que considera que la autonomía deja de ser una barrera para el uso cotidiano.

Ya hay pedidos

La respuesta comercial también está siendo positiva. Sagamóvil ya cuenta con pedidos en preventa desde hace dos meses y estima que podría alcanzar entre 50 y 70 pedidos hasta final de año, aunque los plazos de entrega pueden situarse entre cuatro y seis meses. Andía anima a los clientes a acercarse al concesionario para “ver, tocar y poder probar el ID. Polo”, dentro de una gama de Volkswagen que seguirá ampliándose con nuevos modelos eléctricos como el ID. Cross.