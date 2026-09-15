Doklab Navarra consolida su apuesta por el talento documental

La quinta edición de Doklab Navarra cierra una semana intensa de formación, intercambio y creación con un balance muy positivo. Una decena de proyectos documentales procedentes de Navarra, Euskadi y Latinoamérica han participado, del 7 al 13 de septiembre, en este encuentro impulsado por Arena Comunicación en el Palacio de Olza. Durante una semana de convivencia y trabajo, los cineastas han podido desarrollar y fortalecer sus proyectos junto a profesionales y mentores del sector. El objetivo de Doklab es acompañar obras que todavía se encuentran en fases iniciales de desarrollo, aportándoles nuevas perspectivas y herramientas para hacerlas más sólidas, sin perder la mirada autoral de sus creadores. “Ha sido una semana muy intensa, muy bonita y muy productiva”, destaca Arantxa González, directora de producción de Arena Comunicación. El objetivo, explica, es que los participantes salgan “con un proyecto más sólido sin perder esa mirada autoral” que caracteriza sus historias. “Estamos felices de poder tener este espacio” y de seguir conectando a documentalistas, mentores y profesionales del sector audiovisual.

Temáticas diversas

Las propuestas seleccionadas abordan temáticas muy diversas, desde las relaciones familiares y la discapacidad hasta la naturaleza, la música, la gastronomía, la inmigración o la violencia. Entre ellas destacan historias especialmente vinculadas a experiencias personales y al entorno de sus autores, que han demostrado el potencial y la diversidad del documental contemporáneo. La dimensión internacional vuelve a ser una de las señas de identidad del encuentro. Gracias a los acuerdos con festivales y mercados latinoamericanos, la edición ha reunido talento de Argentina, México y Colombia junto a proyectos de Navarra y País Vasco, generando un enriquecedor intercambio de miradas y culturas. Tres proyectos han recibido además un reconocimiento especial mediante encuentros individuales con reconocidos documentalistas: Estas tutorías permitirán a sus responsables profundizar en aspectos creativos y de producción. Desde Arena Comunicación destacan la importancia de mantener espacios de formación y conexión profesional que permitan a los nuevos cineastas avanzar hacia obras capaces de encontrar financiación, público y recorrido internacional.