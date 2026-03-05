XPERA reivindica una preparación estratégica y personalizada para opositar con más opciones de éxito

Opositar no va solo de acumular temas, va de hacerlo con método. Esa es la idea central que defiende XPERA, un centro de oposiciones que se presenta como alternativa a la academia clásica, con una preparación intensiva, personalizada y orientada a resultados.

En una entrevista realizada por Julián Vigara, Sergio López, director académico de XPERA, desgrana las claves de un enfoque que combina planificación individualizada, seguimiento continuo del alumno, simulacros con evaluación constante y técnicas de estudio apoyadas en entrenamiento mental.

Sergio López, director Académico de XPERA, además, una metodología basada en datos: medir la evolución, controlar el rendimiento y ajustar la estrategia según el progreso real del opositor. Un planteamiento que busca reducir el margen de improvisación en un proceso donde el calendario, los nervios y la constancia suelen jugar tanto como el temario.

XPERA trabaja con preparadores especializados por oposición, tutorías personalizadas, soporte constante y una comunidad activa de opositores. En cuanto a su oferta, prepara itinerarios en áreas como Justicia, Hacienda, Administración General, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Sanidad, Educación e Instituciones Penitenciarias.