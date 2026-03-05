ENSEÑANZA

XPERA reivindica una preparación estratégica y personalizada para opositar con más opciones de éxito

Julián Vigara entrevista a Sergio López, director académico de XPERA Centro de Oposiciones, para analizar por qué este puede ser uno de los mejores momentos para acceder a la función pública y qué distingue a este centro de oposiciones

Julián Vigara

Murcia |

Sergio López, director Académico de XPERA

Opositar no va solo de acumular temas, va de hacerlo con método. Esa es la idea central que defiende XPERA, un centro de oposiciones que se presenta como alternativa a la academia clásica, con una preparación intensiva, personalizada y orientada a resultados.

En una entrevista realizada por Julián Vigara, Sergio López, director académico de XPERA, desgrana las claves de un enfoque que combina planificación individualizada, seguimiento continuo del alumno, simulacros con evaluación constante y técnicas de estudio apoyadas en entrenamiento mental.

Sergio López, director Académico de XPERA, además, una metodología basada en datos: medir la evolución, controlar el rendimiento y ajustar la estrategia según el progreso real del opositor. Un planteamiento que busca reducir el margen de improvisación en un proceso donde el calendario, los nervios y la constancia suelen jugar tanto como el temario.

XPERA trabaja con preparadores especializados por oposición, tutorías personalizadas, soporte constante y una comunidad activa de opositores. En cuanto a su oferta, prepara itinerarios en áreas como Justicia, Hacienda, Administración General, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Sanidad, Educación e Instituciones Penitenciarias.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer