Un empresario cartagenero atrapado en Dubái relata el caos tras el cierre del espacio aéreo y los ataques con drones

El empresario cartagenero Abel Ramos, que permanece atrapado en Dubái desde el pasado sábado debido al cierre del espacio aéreo tras la escalada bélica en Oriente Medio, ha relatado la situación de incertidumbre y tensión que viven cientos de viajeros españoles. En una entrevista concedida a Onda Cero Murcia, Ramos ha explicado que espera poder embarcar en un vuelo asignado para mañana a las 7:25, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

Ramos quedó bloqueado en Emiratos Árabes Unidos cuando regresaba de un viaje de trabajo en India y hacía escala en Dubái para volar a Madrid. Según ha contado a Julián Vigara, nada más aterrizar comenzaron a circular informaciones confusas sobre cancelaciones y, poco después, se confirmó el cierre total del espacio aéreo. A las 8:15 del sábado, un artefacto impactó en la terminal donde se encontraba, lo que desató el caos entre los pasajeros.

El empresario ha relatado a Más de uno Murcia que fue evacuado apresuradamente en un autobús y trasladado a un lugar seguro, aunque no logró alojamiento en un primer momento. "Me ha tocado pasar alguna noche durmiendo en el hall de un hotel porque no había habitaciones", ha señalado. Desde hoy, la aerolínea Emirates le ha facilitado una habitación tras un decreto nacional que obliga a los hoteles a extender reservas y ofrecer tres comidas diarias a los viajeros afectados.

Pese a la aparente normalidad en algunas zonas "por la ventana veo gente bañándose en la piscina", Ramos describe un ambiente inquietante: sirenas, temblores, explosiones y columnas de humo visibles. El Ministerio de Defensa emiratí ha informado de la interceptación de tres misiles y 121 drones, aunque ocho habrían caído en territorio, dejando al menos tres muertos y 60 heridos en Dubái.

El empresario asegura que las autoridades no han ofrecido información clara sobre si la ciudad sigue siendo un objetivo potencial, pero el sentido común, dice, invita a mantenerse lejos de aeropuertos y edificios sensibles. Él mismo ha comprobado en cada hotel que no hubiera delegaciones diplomáticas o militares alojadas.

Ramos ha creado un grupo de WhatsApp y una página web para localizar a otros españoles atrapados en la zona. "Somos unas 200 personas. Nos vamos trasladando información útil", ha explicado.

Sobre la actuación del Ministerio de Exteriores, afirma que la preocupación es constante y que recibe llamadas diarias desde que se registró en la web de viajeros. Sin embargo, reconoce que la capacidad de maniobra es limitada en un entorno de conflicto. La embajada ha organizado un grupo para facilitar medicación y ha anunciado el envío de un avión a Omán para evacuar a personas con necesidades especiales.

Mientras tanto, Ramos y cientos de viajeros continúan a la espera de que la situación permita retomar los vuelos con normalidad y regresar a España.