El PP ganaría las elecciones en la Región de Murcia, pero perdería dos escaños mientras Vox empata con el PSOE en 12 diputados

El Partido Popular seguiría siendo la fuerza más votada en la Región de Murcia si hoy se celebraran elecciones autonómicas, pero lo haría con un desgaste visible, perdería dos escaños respecto a 2023 y se quedaría en 19 diputados, una cifra insuficiente para alcanzar la mayoría absoluta. El Barómetro de Invierno 2025/2026 del CEMOP dibuja así un tablero más apretado, con VOX en ascenso y el PSOE relegado a la tercera plaza en voto estimado, aunque empatado en escaños con la formación de Santiago Abascal

La estimación del estudio concede al PP un 37,7% de los votos y esos 19 escaños, frente al 43,3% y 21 diputados que obtuvo en las autonómicas de mayo de 2023. VOX subiría hasta el 25,7% y lograría 12 escaños, tres más que en la anterior cita con las urnas, mientras que el PSOE bajaría al 24,1% y se quedaría también en 12 diputados, uno menos que hace casi tres años. Podemos-IU-AV conservaría sus 2 escaños

El dato políticamente más relevante no es solo quién gana, sino dónde se está librando la batalla. El propio informe sostiene que la mayor tensión electoral se concentra en el espacio de la derecha y define el momento actual como una «competencia estructuralmente abierta» entre PP y VOX

Ese avance de VOX se explica, en buena medida, por el trasvase de voto desde el PP. El barómetro calcula que unos 43.000 electores que apoyaron a los populares en 2023 se desplazarían ahora hacia VOX. A eso se suma otro factor que inquieta en Génova y también en San Esteban, cerca de 50.000 antiguos votantes del PP se declaran ahora indecisos. El saldo neto para los populares sería negativo en torno a 52.000 votos respecto a su base de 2023.

El PSOE tampoco sale indemne. El estudio detecta una dinámica parecida, aunque menos severa: transfiere aproximadamente 24.000 electores, acumula alrededor de 45.000 votantes propios en la indecisión y registra un saldo neto negativo de unos 29.000 apoyos respecto a su base anterior

En intención directa de voto, el PP obtendría un 24,9%, VOX un 20,3% y el PSOE un 14,6%. El dato más revelador quizá esté en la bolsa de la duda: un 14,7% asegura que todavía no lo tiene decidido

El informe añade otra clave de fondo, en la Región de Murcia, el bloque de la derecha se movería en una horquilla estructural de 30 a 32 escaños y entre el 61% y el 64% del voto válido, lo que convierte la pugna entre PP y VOX en una pelea interna por la hegemonía del mismo espacio político.