La farmacia comunitaria, un recurso sanitario clave en la atención a la salud mental

Las 581 farmacias comunitarias de la Región de Murcia desempeñan un papel relevante como recurso sanitario cercano, accesible y de confianza para la población. Estos establecimientos suelen ser el primer punto al que acuden muchas personas ante problemas como insomnio, ansiedad o dudas relacionadas con su medicación. Desde la farmacia se realiza una labor de escucha activa y orientación, detectando posibles señales de alarma y facilitando la derivación al profesional sanitario correspondiente.

Los farmacéuticos también contribuyen al buen uso de tratamientos con antidepresivos y ansiolíticos, explicando pautas de administración, periodos de latencia -que pueden ser de dos a cuatro semanas- así como posibles efectos adversos, entre los que destacan somnolencia, mareos o náuseas. Además, revisan interacciones, especialmente con el consumo de alcohol, y trabajan para mejorar la adherencia terapéutica mediante educación sanitaria y sistemas personalizados de dosificación, tal y como señala María Dolores Pérez, vicesecretaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM).

Además del seguimiento farmacológico, la farmacia promueve medidas no farmacológicas como mantener horarios regulares de sueño, reducir el uso de pantallas por la noche, practicar actividad física moderada y buscar apoyo profesional cuando los síntomas persisten.

Los profesionales farmacéuticos recuerdan que pedir ayuda a tiempo es fundamental y destacan que la farmacia puede actuar como una primera puerta de entrada para orientar y acompañar a las personas en el cuidado de su salud mental.