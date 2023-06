“Creé una revolución para ser mi referente y el de mis compañeras”

Miriam Garlo (1984, Murcia) perdió el 80% de la audición con siete años tras ingerir una aspirina según la recomendación de un médico. Sin embargo, su condición poslocutiva la condujo a leer los labios y, con ayuda de su familia, fomentar su habla.

Su ansia de saber quién es y cuál es su lugar, le ha convertido en una persona valiente que se ha ido superando a sí misma cada día. Lleva consigo una extensa formación académica, además de los logros que no para de sumar con su interpretación en el cortometraje ‘Sorda’. Destacando la reciente nominación a Mejor Cortometraje de Ficción en los Premios Goya, convirtiéndose así en la primera producción protagonizada por una actriz sorda y rodada en lengua de signos que accede a estos premios.

‘Sorda’ es la primera película protagonizada por una actriz sorda nominada a los Premios Goya, ¿es consciente de la repercusión y la influencia que puede tener?

Esto fue recibido con presión, porque como hay muy poquito hecho, es importante medir lo que hacemos. Somos conscientes de que estamos poniendo toda nuestra vida y nuestra esencia en ello. Por otro lado, a nivel personal, hay mucha auto exigencia porque te invaden miedos y dudas de las decisiones tomadas, aunque, el error también forma parte de lo creativo.

¿Cómo se da fruto a un proyecto audiovisual como ‘Sorda’?

Mi hermana (Eva Libertad) y yo somos cinéfilas de toda la vida, hemos visto mucho cine e interpretado teatro. A la hora de trabajar para ‘Sorda’ ya veníamos con ese análisis previo hecho lo que posteriormente ya nos ayuda a saber qué queremos decir y cómo lo queremos decir. Además, partíamos con un puente comunicativo sólido entre nosotras.

¿Cómo se adapta un set de rodaje a personas no oyentes?

En el cortometraje de ‘Sorda’ hicimos un taller con todo el equipo donde me conocieron a mí y pude expresar aquello que necesitaba porque para concentrarme tengo mucha facilidad, pero necesito que la gente no hable porque no sé si se están refiriendo a mí. En el taller, el equipo aprendió unos signos básicos para poder relacionarnos durante el rodaje, entendieron la importancia del silencio y de hablar bajito, siendo un rodaje íntimo. Ya una vez terminado el rodaje podíamos estar de risas y demás.

¿Tiene referentes sordos dentro del mundo del cine o la actuación?

No he tenido referentes porque no he visto a mujeres sordas en ningún ámbito de las artes consiguiendo logros. Eso me ha hecho creer que yo tampoco iba a poder conseguir nada, pero llegó un momento en el que tuve que decir: “Se acabó. Revolución. Si no tengo referentes, yo soy mi propio referente. Por mí y por todas mis compañeras”. Yo tuve que dar un paso hacia delante, no soy representante de las mujeres sordas de España, pero sí soy representativa. Puedo ser una referente para quien lo necesite y ayude, tanto para personas oyentes como sordas.

“Ponerme en contacto con personas sordas hace que mi identidad salga a la luz dándome acceso al mundo y un estatus social”

Miriam Garlo interpreta personajes oyentes y no oyentes en numerosas compañías | Violeta Hernández

‘Sorda’ se convertirá en un largometraje, ¿qué puede decir de los preparativos de la película?

El guion se lleva trabajando mucho tiempo porque trata vivencias mías que estamos tratando para que sean de Ángela (protagonista de ‘Sorda’). Por lo que, se puede decir que Eva Libertad está terminando la primera fase de este después de varias versiones. En un año la película tiene que salir.

¿De qué manera podría desarrollarse la vida de Ángela?

Lo poquito que puedo adelantar es que vamos a vivir otra vivencia de Ángela, vamos a abordar la maternidad y a transitar con ella. Como una mujer sorda, se tiene que relacionar con el sistema sanitario, las familias y el crecimiento de la niña.

¿Cree que películas como ‘La familia Bélier’ o ‘CODA’ representan la comunidad sorda?

Es notable que está habiendo un auge de productos audiovisuales que están hablando de la sordera. Sin embargo, esto pone mi parte activista en alerta porque muchos de los personajes sordos son objeto exótico o de mofa, se están lanzando clichés y con estos, se está lanzando el mensaje equivocado.

Los personajes de estas películas no son sordos, ¿puede ser esto una forma de invisibilización?

Si hubiera personas sordas implicadas en todos los procesos, las películas van a estar impregnadas de realidad. Darle el personaje de una persona sorda a un actor o actriz que no lo es, provoca que no se nos dé la oportunidad de subir de categoría en el sector.

¿Ha sufrido diferencias a lo largo de su infancia, adolescencia o mundo laboral?

Yo no tenía la base interna de considerarme una persona sorda. Desde los siete hasta los 30 años, creí que tenía una enfermedad única, que solo padecía yo. Siempre tenía la sensación de intrusa, rota, rara, diferente y que no cuadraba en ningún lugar porque el resto no tenía las mismas necesidades que yo.

“Siempre tenía la sensación de intrusa, rota, rara, diferente y que no cuadraba en ningún lugar porque el resto no tenía las mismas necesidades que yo”

Miriam Garlo ha ganado diez premios a Mejor Actriz en festivales nacionales e internacionales | Violeta Hernández

¿En qué momento decide cambiar de rumbo tras haber vivido tanto tiempo sin encajar?

A los 30 años, me quiebro diciendo: “No puedo más, debo parar. Tengo dos carreras, dos másteres y una tesis doctoral, he conseguido demostrar que tengo posibilidades intelectuales, a pesar de lo que me suceda”. Mi parte personal no la había podido atender y sufría pero con ayuda de especialistas accedo a la lengua de signos y a conocer a personas sordas. Lo que yo antes tenía como una identidad rota, se va convirtiendo en: “Ah, espera, que lo que me pasa es que soy sorda”. Ponerme en contacto con personas sordas hace que mi identidad salga a la luz dándome acceso al mundo y un estatus social.

Eva Libertad es su hermana y directora del corto, ¿qué significa para usted?

Es una pregunta muy bonita. La vida de alguna manera nos ha llevado a estar en paralelo, hemos pasado muchas experiencias similares pero cada una desde su vida, remarcando que yo aún no sabía lo que me pasaba. Ella entendía que yo era diferente, que no oía y necesitaba unos cuidados específicos. Juntas hemos hablado y reflexionado mucho, atravesando vivencias bellas y dolorosas. Ella es mi herramienta para comunicarme con el mundo, al igual que yo lo soy para ella con la comunidad no oyente. De esta forma, nuestra conexión es parte de la identidad de ‘Sorda’.