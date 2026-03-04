FSIE Región de Murcia lanza su tradicional campaña en favor de la libertad de elección de centro educativo

FSIE RM defiende la alta cualificación de los docentes para una educación tradicional en valores que busca la excelencia académica.

Murcia, 03 de marzo de 2026.- Bajo el eslogan, “Tu elección construye su futuro”, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de la Región de Murcia(FSIE RM), sindicato mayoritario de docentes y profesionales en centros concertados y uno de los más representativos en centros privados, lanza este mes de marzo su tradicional campaña anual en favor de la libertad de elección de centro educativo, coincidiendo con la apertura oficial del periodo de matriculación en los centros concertados de la Región de Murcia para curso 2026- 27.(del 27 de febrero al 18 de marzo)

Los centros concertados y privados representan 1/3 parte del total en la Región. Murcia que cuenta con 297 centros concertados y privados de un total de 987 centros de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Especial, según datos de que dispone el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes facilitados por la propia consejería de educación https://www.educacion.gob.es/centros/buscarCentros

Mas de 90.000 alumnos, en Murcia, cursan sus estudios en centros concertados y privados

De los más de los 320.000 alumnos que cursan sus estudios no universitarios en la región, ms de 90.000 lo hacen en centros concertados y 15.000 € en privados, lo que representa aproximadamente un 33% del total del alumnado.

Alta cualificación de los docentes para una educación integral en valores

El Secretario General de FSIE RM, Federico Faus, destaca que los centros concertados y privados son una apuesta de futuro para los alumnos, “En ellos reciben una educación y formación integral en valores que les ayuda a desarrollarse plenamente como personas; una educación innovadora con metodologías y recursos que permiten un aprendizaje adaptado a las exigencias actuales; una formación en idiomas que les permite aumentar su competencias idiomáticas y responder a los nuevos criterios de contratación. Y todo ello, gracias al firme compromiso de los docentes, profesionales cualificados y en constante formación, que trabajan en estos centros y son una seña de identidad reconocida por sus antiguos alumnos y sus familias.”

Metodologías innovadoras y formación completa en idiomas, algunos de los rasgos distintivos

Asimismo, la gran oferta de actividades extraescolares supone un signo de excelencia de estos centros, así como sus instalaciones y la atención cercana y de calidad que reciben el alumnado y las familias por parte de los docentes y del personal de Administración y Servicios.

Por todo ello, la organización sindical anima a las familias a que conozcan los centros para informarse y, de este modo, puedan elegir, en libertad, la opción que mejor se adapta a lo que desean para sus hijos.