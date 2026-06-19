«La Medicina de Familia está en peligro», Celia Román, nueva vocal nacional de Médicos de Atención Primaria

La doctora Celia Román, médica de Familia en el centro de salud de El Ranero y vocal nacional de Médicos de Atención Primaria Urbana en la Organización Médica Colegial de España, ha advertido sobre una crisis próxima en el sistema de Atención Primaria. Durante su intervención en Más de uno Murcia, ha subrayado que el relevo generacional está «ya en peligro» porque «en 4 o 5 años se jubilan muchos médicos mayores de 60 años y hay poco relevo por la falta de especialistas formados».

La especialista ha señalado que los esfuerzos deben dirigirse principalmente a «mejorar la sobrecarga asistencial». Ha explicado que las herramientas fundamentales del médico de Familia son «la palabra y el tiempo», recursos cada vez más escasos por la burocracia y la presión asistencial. Asimismo, ha criticado que existe «un desconocimiento brutal» entre los estudiantes sobre la medicina de familia, agravado porque «hasta el año pasado no era asignatura obligatoria en todas las universidades».

Aunque reconoce que se están acreditando más centros docentes y que las plazas MIR de medicina de familia han aumentado de forma exponencial con unas 2000 este año , subraya que «aún falta». Para revertir esta situación, ha indicado que es necesario «incrementar las plazas MIR» desde el Ministerio y «represtigiar la profesión empezando por nosotros mismos».

Sobre la transformación digital, ha reclamado medidas sencillas como permitir que los pacientes descarguen sus informes médicos mediante una aplicación, asegurando que «vamos despacio en digitalización, no solo en Murcia, sino en España y Europa».