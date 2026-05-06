Las matronas, clave en el éxito de la lactancia materna desde el nacimiento

La lactancia materna es mucho más que la forma de alimentar a un bebé; es un proceso biológico y emocional fundamental para su desarrollo desde el nacimiento. Con motivo del Día Internacional de la Matrona que se celebra hoy 5 de mayo, el Hospital Quirónsalud Murcia pone en valor el papel esencial de estos profesionales en el acompañamiento a las madres, especialmente en el inicio y mantenimiento de la lactancia.

“La lactancia materna es un proceso vivo y dinámico que se adapta a las necesidades del bebé en cada etapa. Sin embargo, para muchas mujeres no es un camino sencillo si no cuentan con el apoyo adecuado desde el principio”, explica Almudena Pernas, matrona IBCLC del Servicio Materno Infantil del Hospital Quirónsalud Murcia.

Beneficios de la lactancia materna

La evidencia científica respalda que la leche materna protege frente a infecciones respiratorias, digestivas y otitis, además de desempeñar un papel clave en la maduración del sistema inmunológico gracias a su contenido en anticuerpos y factores antiinflamatorios. “A largo plazo”, añade Almudena Pernas, “también se asocia con un menor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades alérgicas, así como con un mejor desarrollo cognitivo”.

“Para la madre”, explica Beatriz Rivera, matrona del Servicio Materno Infantil del Hospital Quirónsalud Murcia, “la lactancia contribuye a una mejor recuperación tras el parto, reduce el riesgo de cáncer de mama y ovario y puede tener un efecto protector frente a enfermedades cardiovasculares”.

Dificultades y abandono precoz de la lactancia

A pesar de sus beneficios, muchas mujeres abandonan la lactancia antes de lo recomendado. Las principales dificultades suelen aparecer en los primeros días y están relacionadas, en la mayoría de los casos, con problemas en el agarre del bebé. “El dolor, las grietas o la mastitis no deberían normalizarse. La lactancia no tiene por qué doler, y cuando duele es fundamental revisar qué está ocurriendo”, señalan las matronas del centro.

Además, factores como el estrés, el cansancio, la falta de conciliación laboral o los mensajes contradictorios del entorno influyen directamente en la continuidad de la lactancia. “Muchas mujeres creen que no tienen suficiente leche, cuando en realidad es una percepción que genera mucha angustia pero que, en la mayoría de los casos, no es real”, añade Rivera.

En este contexto el acompañamiento profesional de las matronas desempeña un papel clave desde el embarazo hasta el postparto, ofreciendo asesoramiento individualizado. “Nuestro trabajo no consiste en dar normas rígidas, sino en observar, escuchar y ofrecer medidas adaptadas a cada madre y a cada bebé”, destaca Pernas.

La importancia del piel con piel y la lactancia materna para el bebé prematuro

Uno de los pilares del modelo de parto humanizado del Hospital Quirónsalud Murcia es el contacto piel con piel inmediato tras el nacimiento, Hospital pionero en su aplicación en la Región. Gracias a esta práctica mejoramos la adaptación extrauterina del recién nacido, estabilizamos sus constantes vitales y favorecemos la lactancia materna precoz”, explica la doctora Adalgisa de Caro, neonatóloga del Hospital Quirónsalud Murcia

Este contacto temprano no solo regula la temperatura del bebé y reduce el estrés postparto, sino que refuerza el vínculo emocional y facilita el inicio de la lactancia.

En situaciones de prematuridad, la lactancia materna adquiere un valor aún mayor por sus beneficios nutricionales e inmunológicos. “Aunque estos bebés pueden no tener desarrollada la capacidad de succión”, declara la doctora De Caro, “existen técnicas que permiten administrar la leche materna desde los primeros días. Desde la estimulación del reflejo de succión hasta la alimentación mediante sonda, el objetivo es garantizar que el recién nacido reciba los beneficios de la leche materna mientras desarrolla progresivamente una succión eficaz”.

Un modelo avalado por la acreditación IHAN con espacios modernos y humanizados

El compromiso del Hospital Quirónsalud Murcia con la humanización del nacimiento y el apoyo a la lactancia queda reflejado en la obtención de la fase 1D de la acreditación IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia), promovida por la OMS y UNICEF. Este reconocimiento sitúa al hospital como el único centro privado de la Región de Murcia con esta acreditación en su primera fase.

El Hospital Quirónsalud Murcia ha llevado a cabo recientemente una remodelación de su área materno-infantil y pediátrica dentro de su apuesta por la humanización de la asistencia que forma parte del compromiso de todo el Grupo Quirónsalud con dicha humanización como pieza clave y motor del cambio en la atención al paciente, apostando por un cuidado integral de las personas que tenga en cuenta todas sus necesidades, tanto médicas como emocionales y sociales, con un modelo asistencial centrado en ofrecer una asistencia sanitaria más humana, cercana y eficiente. Esta transformación del área ha permitido crear espacios más confortables, modernos y adaptados a las necesidades de madres, bebés y familias, combinando tecnología de vanguardia con un diseño pensado para favorecer el bienestar y la experiencia emocional durante donde el entorno físico también juega un papel clave en la vivencia positiva del parto y el inicio de la lactancia materna.

Todo lo que necesitas saber para una lactancia feliz