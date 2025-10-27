Jaime Lorente: "Llevo a Murcia por bandera, siempre orgulloso de mi tierra y de hacer lo que más amo, interpretar"

El actor murciano Jaime Lorente ha vuelto a su tierra para presentar «Reversión», el primer largometraje del director Jacob Santana, en un pase especial celebrado esta tarde en los cines Centrofama (con todas las entradas agotadas), previo a su estreno en salas el próximo 7 de noviembre.

En una entrevista con Julián Vigara y el especialista en cine Antonio Rentero para Onda Cero Región de Murcia, Lorente reivindicó sus raíces: «Llevo a Murcia por bandera, siempre orgulloso de mi tierra y de hacer lo que más amo: interpretar», confesó, aunque reconoció que en ocasiones debe «suavizar» el acento según las exigencias del personaje.

Jacob Santana define «Reversión» como «un juego de espejos» que combina thriller y terror con guiños estéticos a los años 70 y 80. La historia gira en torno a un protagonista que denuncia haber sido secuestrado por quienes le hacían creer que eran su familia, mientras el mundo que lo rodea pone en duda su versión. «Jaime tiene esa versatilidad de pasar de lo sensible a lo duro, justo lo que pedía el personaje», destacó el director.

Para Lorente, el rodaje ha sido «uno de los más difíciles» de su carrera, no solo por la dualidad del personaje, sino también por la complejidad logística: «Rodamos en República Dominicana, Madrid y Canarias. Cuando confías en el director, navegas fácil». El actor, conocido internacionalmente por su papel de Denver en 'La casa de papel', agradeció la repercusión alcanzada: «Me ha servido para que me lleguen proyectos maravillosos. Al principio tu vida da un giro de 180 grados, pero aprendes a vivir con ello».

La película apuesta por la tensión y los giros narrativos «de muñeca rusa», buscando conectar con un público «muy fiel al suspense». «Los thrillers funcionan muy bien porque te dejas llevar de una manera que en la vida normal no», señaló el actor murciano. Jacob Santana, con experiencia previa en televisión, eligió el género «porque es lo que más me gusta».

La entrevista dejó también dos pinceladas de futuro: el equipo celebrará este pase en Murcia como testeo con amigos y familiares, y el director ya trabaja en su próxima película, «El vestido» (2026), un thriller sobrenatural protagonizado por Belén Rueda.

Además, Jaime Lorente compartió en «Más de uno Murcia» sus recuerdos sobre los inicios de su carrera y adelantó detalles de lo que será su debut como director: «El mal hijo», una película con guion del escritor murciano Salvador Molina, actualmente en fase de desarrollo.